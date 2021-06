El PP té les isòbares en contra gràcies a l'acord Villarejo

Si alguna cosa té Espanya és que és de tot menys avorrida. No hi ha temps per relaxar-se, pensar i gaudir de l'avorriment, que segons els experts, és bo per a la salut. Massa estrès com diuen pot ser dolent per a la salut física i mental.



















Com que no teníem prou amb el conflicte amb el Marroc, els indults, i el Covid, ara arriben les imputacions de polítics del PP al Cas Kitchen. Aquest dijous saltava la notícia de la imputació de Maria Dolores de Cospedal, i al seu marit, Ignacio López del HIerro. Cospedal va ser no fa tant de temps secretària general dels populars, ministra i pes pesat en el seu partit.





No és qualsevol com per no assabentar-se del que estava succeint en la seva "casa". Però el embolat pot arribar més lluny conformin es vagin coneixent més dades cada dia. Villarejo, la "gola profunda" de l'espionatge, en la seva estada a la presó -més llarga del que pensava- li ha servit per fer gàrgares i ara està cantant millor que Plácido Domingo en els seus millors temps. Fins s'acorda que s'intercanviava missatge pel mòbil per informar de com anava tot "el tinglado" amb el mateix, Mariano Rajoy, en aquella època, president de govern. Però no només això, sinó que també va mantenir converses amb l'exvicepresidenta de govern, Soraya Sáez de Santamaría, o l'empresari de la comunicació, Mauricio Casals, entre d'altres.





La comissió "Kitchen" tenia previst acabar la seva investigació aquest mes i s'està plantejant ampliar fins a final d'any. S'imaginen totes les persones que pot desfilar al llarg dels mesos que queden ?. El que està clar és que, ara que el "nou" PP de Casado, García Ejea, Martinez Almeida, Díaz Ayuso "que se les prometia afortunats per les ensopegades de govern bipartit, ara resulta que li salta la xinesa- coses de jutges, diuen- de la corrupció, no és la primera vegada que passa i el torpede li cau en la línia de flotació.





Encara que diguin els nous líders populars que ells no han pres part en el pastís ,, ara resulta que hauran de pagar-lo. Deia Epictet de Frígia que "l'infortuni posa a prova als amics i descobreix els enemics". En aquest punt es troba el PP. ¿Els encausats es convertiran en empestats? . Ja sap la resposta perquè en aquest tipus de "esdeveniments" hi ha molts exemples al llarg de la història.





Mentre això succeeix al PP, la resta de partits, en privat es freguen les mans: ja té en ninot de vodú a què li van a clavar les agulles i podran descansar una "temporadeta", no molta, després de totes les acusacions de què han estat objecte per part dels líders populars.





Així que, en política, com en la climatologia, la majoria de les vegades tot depèn d'on bufi el vent i a el vent no el dominen ningú i pot bufar segons tingui el dia les isòbares que són ingovernables. Així que, com la calor polític pugi, - que ho seguirà fent- la possibilitat de canvis en la direcció de vent està assegurada, al menys en el costat blau, fins al desembre, en l'altre pot ser que duri més.





El que esperen alguns, en el cas de Mariano Rajoy és que el vent de la Kitchen no l'hi porti per davant. El mateix li passa, per raons diferents, a Pedro Sánchez.