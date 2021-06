El 30% dels treballadors en ERTO es quedarà sense feina, segons preveu el Govern

@EP





El Govern ja assumeix que almenys un 30% dels afectats per un ERTO, uns 170.000 treballadors, no podrà recuperar el seu lloc de treball. A finals de maig, hi havia 542.142 treballadors que estaven en ERTO associats al coronavirus. Es tracta d'empreses que podrien ja tenir problemes de liquiditat i de demanda previs a la pandèmia





Fonts de Govern diuen que aquesta xifra es compensarà amb la creació de nous llocs de treball en els pròxims mesos, quan es preveu que l'economia torni a recuperar la normalitat, un cop finalitzades les Restriccions.





Majoritàriament els ERTES es concentren en sectors com l'hoteler, els comerços o la restauració i la Moncloa espera que el gruix d'ells sí que es reactivi. Segons apunta el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, en diferents mitjans de comunicació, uns 370.000 llocs de treball d'aquests sectors sí que es recuperarien.





Si bé és cert que el Govern ja assumeix que la totalitat dels treballadors en ERTO no seran rescatats, tot apunta que això es compensarà amb la creació de nova ocupació, segons reflecteix la linealitat en l'evolució de la desocupació.





Aquesta és la primera dada que dóna el Govern, després que el Banc d'Espanya havia publicat en un informe que l'impacte de la pandèmia en l'economia seria el 40% del total dels treballadors en ERTO, els que tindrien grans dificultats per recuperar la seva ocupació i es veurien abocats a l'acomiadament.