Podem espera que els indults arribin aquest mes

El president del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, espera que els indults als líders del 'Procés' puguin arribar aquest mes de juny, tot i que en tot cas confia que s'abordin abans de l'estiu.







D'altra banda, ha assenyalat que no li consta que estigui sobre la taula la possibilitat d'una remodelació de Govern malgrat els "rumors" que han vist a la premsa, tot i que ha especificat que és una decisió que competeix al president de Govern, Pedro Sánchez.





En aquest sentit, Unidas Podem pensen que el Govern "ha funcionat bé fins ara", com mostra l'aprovació dels pressupostos generals, tot i que s'arriba ara en una nova etapa i a què li "toca" valorar si hi ha d'haver canvis és a Sánchez.





En declaracions a RNE, recollides per Europa Press, Asens ha manifestat que no el preocupa la proposició no de llei (PNL) registrada pel PP perquè el Congrés es pronunciï en contra d'atorgar la mesura de gràcia als líders independentistes.





EL PP BUSCA "INTOXICAR" A L'OPINIÓ PÚBLICA CONTRA ELS INDULTS



De fet, ha augurat que es va a "fer visible" una majoria que no està en contra dels indults si que demostrarà les "mentides" que, segons la seva opinió, fan servir els populars per intentar "intoxicar" l'opinió pública sobre aquest tema.





Ha assenyalat que el Consell d'Europa recordava recentment, amb la seva aposta per la reforma del delicte de sedició per a considerar l'indult als polítics catalans a la presó, l' "anomalia" que suposa la seva pena de presó i, per tant, creu que no es pot seguir "ajornant aquesta decisió".





"Ara toca passar de les paraules als fets", ha emfatitzat Asens per afegir que, des d'Unides Podem, esperen que arribin al mes de juny o, en tot cas, abans de l'estiu. I és que des del moment en què el Tribunal Suprem va evacuar el seu informe respecte als indults, es posa sobre la "taula de Consell de Ministres la pilota" de cara a resoldre els últims tràmits i gestar uns expedients, que han d'estar motivats i ser individuals.





NO HI HA ALTERNATIVA A EL DIÀLEG



Qüestionat sobre si l'independentisme català ha de fer gestos per facilitar la posada en llibertat dels presos, el també dirigent d'En Comú Podem ha apreciat que "ja ho estan fent" i tots els que vinguin més seran "benvinguts".





"El gest que estàvem esperant tots és que se senten a una taula a negociar i renunciïn a la via unilateral", ha postil·lat Asens per reivindicar que s'ha de donar una "oportunitat al diàleg", vist el resultat de les "receptes de la dreta". I sobretot perquè, segons ell, "no hi ha alternativa" a aquest diàleg donat que l'altra opció són "els errors que es van cometre en el passat".