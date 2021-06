El vídeo que revela com a Wuhan es manipulaven ratpenats per a la investigació

A l'octubre de 2020, la viròloga xinesa Li-Meng Yan donava la volta a el món després d'assegurar que el seu govern desinformó de manera deliberada sobre l'origen de la COVID-19 i la situació epidemiològica real de país.





















Vídeo de la propaganda Xina sobre investigació viral





Després de fugir de la seva Xina natal rumb als Estats Units, Li-Meng Yan va concedir una sèrie d'entrevistes en les que va tractar de demostrar, sense cap prova, que el virus no procedeix de la naturalesa ni va sortir del mercat de Wuhan.





Aquesta viròloga va arribar a publicar un article després costat d'altres tres científics en el qual suggeria una modificació sofisticada de la COVID-19 en un laboratori i la delineació de la probable ruta sintètica de virus. No obstant això, l'article no va ser publicat en cap revista científica i no tenia cap evidència que demostrés el que estava dient, el que va restar credibilitat a nivell internacional.









Li-Meng Yan assegura que des 2017 hi ha publicacions d'un laboratori militar a la Xina en el qual es podria haver desenvolupat la COVID-19: "Allà van descobrir i van registrar dos coronavirus de ratpenat bastant especials anomenats ZC45 i el ZXT21. Aquests dos són la columna vertebral d'aquest nou coronavirus de ratpenat que van dissenyar amb un altre patogen. El més proper és igual a un 90%. Segons aquesta científica xinesa i l virus va ser alliberat en Wuhan posant als humans a la diana sense cap tipus de problema. No va necessitar cap adaptació ". Per tot això, Li-Meng Yan considera que l'COVID-19 és "una arma biològica sense restriccions que va ser alliberada a propòsit".





EL VÍDEO DE LA POLÈMICA SOBRE INVESTIGACIÓ VIRAL





Gairebé en simultani amb el primer brot de COVID- 19, les autoritats científiques van difondre imatges de propaganda que pretenien mostrar el lideratge de la Xina en el terreny de la investigació viral. Avui, en la distància, les imatges són reveladores i alimenten els dubtes sobre l'origen del virus.





Al desembre de 2019 la Xina va difondre "Joventut en la naturalesa - La línia de defensa invisible", un vídeo que mostra com un equip de el Centre de prevenció i control de malalties de Wuhan es dedicava a buscar vectors de virus en ratpenats.





"No sóc metge, però treball per curar i salvar la gent. No sóc un soldat, però treball per salvaguardar una línia de defensa nacional invisible ", assegurava Tian Junhua el caçador de ratpenats de el Centre de Control i Prevenció de Malalties de Wuhan. La mateixa ciutat on "suposadament" va néixer el COVID-19 que fa més d'un any i mig va posar en escac a tot el món: gairebé 4 milions de morts i més de 172 milions de contagiats.





L'aventurer xinès, que freqüentava les coves de la província de Hubei, compte en el vídeo amb to èpic com exposa la seva vida als perills de la naturalesa per defensar el món dels perills "invisibles" com els virus. No és una investigació d'un consorci de periodistes units al llarg de globus per conèixer la veritat, les imatges que mostren com cacen i manipulen ratpenats al província de Hubei, sinó que formen part d'un vídeo de propaganda oficial elaborat per les pròpies autoritats científiques de el règim de la Xina i difós per la cadena estatal CCTV el 10 de desembre de 2019, pràcticament en simultani a la data en què els residents de Wuhan van començar a acudir als hospitals amb misterioses malalties respiratòries i el món començava a saber de l'existència d'un nou coronavirus.





En el vídeo, els investigadors escalen la paret de la caverna, amb els seus fars de color blau fantasmal. "Si la nostra pell està exposada, pot entrar fàcilment en contacte amb excrements de ratpenat i matèria contaminada, el que significa que això és bastant arriscat", relata a càmera Tian, els caçadors de ratpenats. "Hem de viure diversos dies a la cova ...", continua, mentre la banda sonora augmenta el dramatisme. "No hi ha senyal de telèfon mòbil, ni subministraments. És realment aterridor ".





Tian i el seu equip de el Centre de Control i Prevenció de Malalties de Wuhan són filmats capturant ratpenats de ferradura i pipistrelle, i recollint mostres a la recerca de noves malalties transmeses per ratpenats i la base de noves vacunes. Tian parla de la necessitat de ser previnguts. "És al descobrir nous virus quan més risc d'infecció correm", diu, tot i que se li veu manipulant flascons de mostres sense portar equip de protecció complet.







"El vídeo és potser més notable pel que no revela. No se sap res fora de la Xina sobre la informació obtinguda en aquesta expedició pel CDC de Wuhan, la mateixa agència que va supervisar la resposta primerenca de la Xina a la pandèmia. L'equip no ha revelat quin virus, si és que n'hi ha algun, va trobar a la cova, ni tan sols quan va tenir lloc la missió ", alerta amb contundent argument The Washington Post.





Tian no parla públicament des de fa més d'un any i el seu silenci se suma a la deliberada decisió de la Xina de bloquejar tot accés als registres científics a Wuhan. És que fa un any la idea que el coronavirus pogués haver-se filtrat des d'un laboratori xinès semblava una bogeria, un capítol més d'una desgavellada teoria conspirativa. Però ara tot va canviar perquè l'informe de Wuhan de l'OMS deixa sense resoldre la qüestió de l'origen del coronavirus.







Fa 15 dies, el president Biden va ordenar a les agències d'intel·ligència nord-americans que redoblessin els seus esforços per determinar l'origen de la pandèmia, encara que podria haver sorgit "d'un accident de laboratori". Els experts i els governs del món exigeixen que la Xina cooperi. Afirmen que és clau investigar els protocols de seguretat del CDC de Wuhan i dels laboratoris xinesos. A més, demanen accés sense restriccions a tots els seus registres.