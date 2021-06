Detingut el conductor drogat que va fugir i va matar a Loli, la Mossa del ARRO

Javier viu a Abrera, a la comarca del Baix Llobregat i segons s'ha conegut aquest dissabte, la nit de dijous és el conductor que va tenir l'accident que li ha costat la vida a la Loli, l'agent de 43 anys del ARRO dels Mossos d'Esquadra i on també va quedar greument ferit un company d'ell, que anava de copilot al cotxe. A banda i Javier els va deixar abandonats després de l'accident.







Mostra de respecte cap el seu company Loli per part de el cos de Mossos / @Mossos





Segons la primera reconstrucció de l'accident, Javier, que anava drogat de marihuana, va perdre el control del cotxe en un revolt de la carretera BV-1201 i va impactar frontalment contra el Seat León de l'agent dels Mossos, que després d'estar de servei tornava a casa des d'Esplugues de Llobregat, seu de l'ARRO de Metro Sud.









L'accident es va produir al quilòmetre 6 de la carretera BV-1201 al municipi d'Abrera





L'impacte va causar la mort gairebé de l'agent i Javier en lloc de auxiliar-se a ella i el seu amic que anava de copilot, i ferit molt greu, va abandonar l'Audi que conduïa i va marxar a peu de el lloc de l'accident. El seu amic va haver de ser traslladat per una ambulància del SEM i segueix ingressat a l'hospital de Bellvitge.







Segons l'avís dels Mossos d'Esquadra, l'accident ha passat cap a les 23 hores de la nit però no va ser fins a les 4 de la matinada que Javier va poder ser identificat i detingut, i el van trobar ferit i amagat. Sembla ser que té antecedents i quan els agents van entrar el seu habitatge van localitzar una plantació de marihuana per la qual cosa li van imputar un delicte contra la salut pública per aquest cultiu il·legal.

















Els agents de l'Àrea Regional Trànsit (ART) de la Regió Policial Metropolitana Sud li van imputar a més cinc delictes relacionats amb l'accident: conduir sota els efectes de substàncies estupefaents -marihuana, segons el drogotest-, amb el permís de conduir suspès judicialment, homicidi imprudent , lesions a l'acompanyant que anava amb ell a el cotxe i abandonament de el lloc de l'accident.





LOLI ERA MEMBRE D'UNA FAMÍLIA DE MOSSOS





Loli com la coneixien tots els seus companys, tenia 43 anys. Actualment estava destinada a l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de la regió policial Metro Sud, però abans també havia servit a la Brigada Mòbil, la unitat antiavalots dels Mossos. Estava casada amb un sergent, tenia dues filles menors d'edat i els seus dos germans també són agents de la policia catalana.









ELS MOSSOS GUARDEN UN MINUT DE SILENCI PER LOLI

















El compte oficial dels Mossos d'Esquadra a Twitter s'ha omplert de missatges de solidaritat per a la família, els amics i els seus companys. A més el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena ha visitat la comissaria d'Esplugues de Llobregat acompanyat de director general de la Policia, Pere Ferrer, per donar ànims als companys i amics de la policia.





Minut de silenci amb el conseller d'Interior i el director general de Mossos / @Mossos