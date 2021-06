Alejandro Colldefors, nou president de el Consorci Espanyol Alta Velocitat Meca Medina

@EP





Alejandro Colldefors, fins ara director de Relacions Internacionals d'Abertis, ha estat nomenat president del Consorci Espanyol d'Alta Velocitat Meca Medina (CEAVMM) a proposta de Renfe, en substitució de Jorge Segrelles, segons ha anunciat el consorci en un comunicat.





El nou president és llicenciat en Dret per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), màster en Ciències Socials, Política i Economia Europees de The London School of Economics and Political Science i el programa de desenvolupament directiu de l'IESE Business school. Ocupava el càrrec de director de Relacions Internacionals d'Abertis des de 2007 i abans havia estat director de Màrqueting per a parcs logístics de Saba Infraestructures.





"Afronto amb il·lusió aquesta nova fase d'un projecte que es troba a l'avantguarda tecnològica del sector ferroviari", ha declarat Colldefors, que també ha incidit en la projecció internacional que aquest projecte atorga a les empreses implicades en el projecte.





El president sortint, qui ostentava la presidència del Ceavmm des 2016. "Desitjo a el nou president dels majors èxits, que seran els de el Consorci", ha afirmat Segrelles, que ha mostrat el seu agraïment tant als treballadors, els que ho fan a l'Aràbia Saudita com a Espanya.