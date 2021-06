Arturo Pérez-Reverte i Ramón Andrés, guanyadors dels Premis de la Crítica 2020

@EP





Els escriptors Arturo Pérez-Reverte i Ramón Andrés han estat guardonats aquest dissabte 5 de juny amb els Premis de la Crítica 2020, que lliura l'Associació Espanyola de Crítics Literaris.

En aquesta edició dels premis, Pérez-Reverte ha rebut el premi en llengua castellana en la categoria narrativa per la seva novel·la 'Línea de fuego'.





Per la seva banda, el poeta Ramón Andrés ha estat guardonat en llengua castellana per la seva obra 'Los árboles que nos quedan' en la categoria de poesia.





En llengua catalana, els premiats han estat Albert Pijoan, per 'Tsunami'; i Maria Josep Escrivà, per 'Sempre és tard'. En llengua gallega han rebut el premi Inma López Silva, per 'O libro da filla'; i Ana Romaní, per 'A desvértebra'.





Finalment, els premis en llengua basca han recaigut en Pello Lizarralde, per 'Argiantza'; i en Jon Gerediaga per 'Natura berriak'.