Acord “històric” del G7 per augmentar la pressió fiscal a les multinacionals

Els ministres de Finances del G7, que agrupa el Canadà, els Estats Units, el Japó, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han arribat a un "històric" acord per fixar les bases de la nova fiscalitat internacional mitjançant la instauració d'un impost mínim universal del 15% per a les grans corporacions.





El ministre de Finances britànic, Rishi Sunak, ha confirmat el pacte que han assolit els ministres, que s'han reunit a Londres i ha explicat que pretén construir un camp de joc equilibrat per a les empreses globals.





"Després d'anys de debat, els ministres de Finances del G7 han aconseguit un acord històric per reformar el sistema fiscal global perquè s'ajusti a l'era digital global", ha destacat Sunak, segons recull la cadena britànica BBC.





Empreses globals com Amazon, Google o Facebook seran les més afectades, perquè ara legalment poden tributar el negoci en un país amb condicions fiscals avantatjoses que generen en altres països. Amb aquest canvi, els països rics miren d'evitar una "la baixa pressió fiscal". A més, aquesta norma pretén que les empreses paguin als països en què venen els seus productes i serveis i no on declarin els seus beneficis.





La iniciativa és "per ajustar-se a l'era digital global, però sobretot per garantir que les empreses paguin els impostos adequats en els llocs adequats i aquest és un premi enorme per als contribuents britànics", ha destacat Sunak.





La secretària del Tresor dels Estats Units ha destacat així que "aquesta taxa mínima global posa fi a l'impost de societats i garanteix justícia per a la classe mitjana i per als treballadors dels Estats Units i d'arreu del món".





A la reunió dels ministres de Finances del G7 la seguirà la setmana vinent la cimera dels líders del G7, que es reuniran de l'11 al 13 de juny. D'aquesta manera, tot i que el G7 no té un paper formal en el procés de discussió de la nova fiscalitat internacional, un pacte en aquest grup suposaria un poderós impuls per aconseguir un acord en les negociacions formals que es desenvolupen sobre aquest assumpte en el G20 i en l'OCDE.





En aquest sentit, els Estats Units han rebaixat les seves aspiracions sobre un impost mínim de societats a nivell global, i les ha reduit del 21% a una taxa efectiva del 15% amb la finalitat d'ampliar el consens sobre aquest assumpte.