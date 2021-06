El govern a l'ombra d'Illa tindrà 15 consellers alternatius amb Romero com a portaveu

@EP







El govern a l'ombra liderat pel president del PSC al Parlament, Salvador Illa, estarà integrat per diputats del grup parlamentari del PSC-Units i tindrà 15 consellers alternatius als de Pere Aragonès, dels quals serà portaveu la també diputada Alícia Romero, que portarà l'àrea d'Economia, Hisenda i Societat Coneixement, han detallat fonts socialistes a Europa Press.





A més dels 15 consellers alternatius, tindrà dos comissionats: la viceprimera secretària del PSC i vicepresidenta del Parlament, Eva Granados, com a comissionada de Presidència "per la Catalunya 2050, per a un desenvolupament sostenible i la lluita contra la desigualtat", i el secretari primer de la Mesa, Ferran Pedret, com a comissionat de Presidència per a l'impuls federal, el memorial democràtic i la llei electoral.





El portaveu adjunt del PSC-Units al Parlament, Raúl Moreno, serà el conseller alternatiu d'Afers Socials i Infància, mentre que el diputat Jordi Terrades s'encarregarà d'Infraestructures, Territori i Habitatge; Òscar Ordeig, d'Indústria, Empresa, Comerç, Turisme i Agenda Digital, i Pol Gibert, de Treball.





Gemma Lienas s'ocuparà d'Igualtat; Esther Niubó, d'Educació i Formació Professional; Rosa Maria Ibarra, de Món Agrari, Pesca, Alimentació i Repte Demogràfic; Silvia Paneque, de Transició Ecològica; Assumpta Escarp, de Salut; Rocío García, de Cultura, i Rubén Viñuales, de Justícia.





El secretari general d'Units, Ramon Espadaler, assumirà l'àrea de Seguretat i Convivència; Marta Moreta, la de Món Local, Funció Pública i Esport, i David Pérez, la de Transparència, Govern Obert i Mitjans Audiovisuals, i l'analista Mireya Fuente serà secretària del govern alternatiu socialista.





QUATRE PROPOSTES



La iniciativa s'inspira en el govern alternatiu que va impulsar l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall al 2000 i en els 'shadow cabinets' de la política britànica, i pretén ser un instrument per exercir una oposició rigorosa i constructiva i impulsar una alternativa real al Govern d'Aragonès.





El govern a l'ombra d'Illa arrencarà impulsant quatre propostes: un pacte per fer front a la pandèmia de coronavirus, una sobre els fons europeus, un acord per la renovació dels alts càrrecs designats pel Parlament, i un altre acord per al pluralisme, per "uns mitjans públics a tot arreu i per a tothom", i una llei electoral catalana.





Cercarà fer oposició a partir del seguiment del Govern; configurant una alternativa promovent canvis, solucions i propostes d'actuacions i polítiques públiques, i oferint mà estesa i col·laboració a l'Executiu d'Aragonès en els assumptes d'interès general, amb disponibilitat per aconseguir grans acords.





Vol fiscalitzar la tasca del Govern mitjançant un seguiment constant de cada departament des del govern alternatiu, que es reunirà ordinàriament cada dos divendres --un consell tècnic ho farà alternativament les setmanes que no es reuneixi-- i aprovarà compromisos i mesures que presentarà públicament.





Sota la direcció de cada conseller alternatiu es crearan equips de treball amb diversos col·laboradors tècnics, que coordinarà el corresponent secretari, per elaborar els projectes que es presentaran a l'òrgan executiu.





Aquests equips de treball definiran les seves prioritats, un pla de treball i una agenda de trobades al territori, que també visitarà trimestralment el govern alternatiu al complet per conèixer de primera mà reptes i preocupacions d'entitats i agents del territori.





CONSELL TÈCNIC



També comptarà amb un Consell Tècnic, que s'encarregarà de preparar projectes i propostes que s'elevaran al govern alternatiu de forma quinzenal, que presidirà Raúl Moreno, i l'integraran Jordi Riba (Economia i Hisenda), Mònica Rios (Afers Socials i Infància), Eva Candela (Infraestructures, Territori i Habitatge) i Elena Díaz (Treball).





També seran secretaris d'aquest Consell Tècnic Juan Luis Ruiz (Indústria, Empresa, Comerç, Turisme i Agenda Digital), David González (Igualtat), Dolors Carreras (Educació i Formació Professional), Sílvia Romero (Polítiques de Muntanya i Aran) i Joaquim Paladella (Transició Ecològica).





Formaran part també de l'òrgan Mario García (Salut), Judith Alcalà (Seguretat i Convivència), Helena Bayo (Cultura), Òscar Aparicio (Justícia) i Cristòfol Gimeno (Món Local i Funció Pública), i Beatriz Silva serà comissionada de Mitjans Audiovisuals.