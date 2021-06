Mor el conductor d'un turisme després d'un xoc frontal a Begur (Girona)

El conductor d'un turisme ha mort aquest diumenge a la matinada després de xocar frontalment amb un altre vehicle amb dos ocupants a dins a la via GIP-6531 a Begur (Girona) per causes que encara s'estan investigant.





Els dos ocupants de l'altre vehicle implicat en l'accident han resultat ferits menys greus i se'ls ha traslladat a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).





Després de rebre l'avís a les 00.29 hores, s'han activat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).