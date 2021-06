PP, Vox i Cs centren les seves preguntes del Congrés de dimecres en els indults com a prèvia de la manifestació

@EP





PP, Vox i Ciutadans dedicaran bona part de les seves preguntes de control al Govern central en el proper Ple del Congrés a l'eventual concessió d'indults als condemnats pel procés independentista a Catalunya, una mesura contra la qual diumenge els tres partits protestaran en una manifestació a la plaça de Colón uqe ha convocat la plataforma cívica Unió 78.





A més, els populars dirigiran una interpel·lació al Govern perquè concreti si concedirà aquesta mesura de gràcia i aclareixi si reformarà el delicte de sedició del Codi Penal "com a pagament polític als seus secessionistes". Un debat que donarà lloc a una moció que els populars sotmetran a votació en el Ple de la setmana següent.





L'ofensiva dels de Pablo Casado contra els indults inclou també la presentació al Congrés d'una proposició no llei per demanar al Govern espanyol que denegui l'indult als condemnats per sedició, una iniciativa que el PP ja va registrar divendres passat.





SÁNCHEZ, ABSENT



La polèmica entorn de la voluntat que ha expressat el Govern central de 'perdonar' els presos del procés marcarà el Ple de control d'aquest dimecres, al qual no acudirà el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè està de viatge oficial a l'Argentina i Costa Rica.

Amb la seva absència, seran la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, els destinataris de les preguntes de l'oposició respecte a l'aplicació d'aquesta mesura excepcional però també sobre la taula de diàleg amb Catalunya.





"Considera el Govern central que la societat espanyola mereix la humiliació de veure indultats els condemnats pel cop d'estat que ja han reiterat que tornaran a fer?", és la pregunta que ha registrat i dirigit la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, a Calvo.





Previsiblement el portaveu de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, traurà també el tema dels indults al debat que pretén mantenir amb la 'número dos' del Govern central, a qui demanarà explicacions per la negativa del Govern espanyol a "defensar l'interès general dels espanyols"

Del seu costat, la portaveu parlamentària del PP al Congrés, Cuca Gamarra, mirarà que la vicepresidenta primera li digui si acceptarà l'Executiu "com a interlocutor oficial un condemnat per sedició".





Després de la petició d'ERC que Oriol Junqueras segui en la taula de diàleg sobre Catalunya, Calvo va recordar aquesta setmana que aquest és un fòrum que integren membres del Govern central i la Generalitat i que el líder dels republicans independentistes no està a l'Executiu autonòmic. Altres membres de l'Executiu no posaven pegues a la presència de Junqueras mentre Junts es reservava citar Jordi Sànchez i fins i tot per videoconferència Carles Puigdemont.





L'EXÈRCIT A CATALUNYA



Per la seva banda, el portaveu de Justícia del PP, Luis Santamaría, vol que el ministre, Juan Carlos Campo, anticipi si el seu pla és indultar els condemnats per sedició contravenint els informes "desfavorables" del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Consell Fiscal.

El també popular Carlos Rojas ha registrat una altra pregunta sobre Catalunya, perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, expliqui si "pot garantir que el Govern central no es plegarà a les exigències" de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, relatives a la presència de l'exèrcit en aquesta comunitat.





Al titular d'Interior, Fernando Gran Marlaska, es vol dirigir a la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, per instar-la a explicar de quina manera pensa garantir el Govern "el respecte a la immunitat dels eurodiputats", en referència a l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, després que el Tribunal General de la UE hagi decidit paralitzar provisionalment la suspensió de la immunitat parlamentària de tots dos.





A més el diputat d'Unió del Poble Navarro (UPN) Carlos García Adanero, demanarà al ministre de Política Territorial i Funció Publica, Miquel Iceta, que li expliqui si el Govern espanyol defensa el dret d'autodeterminació.