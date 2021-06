González-Cambray creu que és "probable" que els alumnes no portin mascareta el proper curs

@EP



El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep González-Cambray, ha considerat aquest diumenge "possible i probable" que els alumnes no hagin de portar la mascareta a classe a partir del proper curs, si la situació del coronavirus ho permet.





En una entrevista de Rac1 que ha recollit Europa Press, ha dit que està convençut que aquesta mesura de prevenció no serà necessària, cosa que considera una bona notícia: "Per motius pedagògics, no ens agraden les mascaretes".





Ha explicat que altres aspectes de prevenció i seguretat sanitària com mesurar la temperatura a l'entrada dels centres i la neteja també es podran relaxar, però que es continuarà ventilant.

Sobre la data d'inici del curs, ha indicat que es mantindrà el dilluns 13 de setembre i que no s'han plantejat avançar-la: "Nosaltres ens mantenim en aquest calendari".





Quant a la possibilitat de vacunar els adolescents abans del proper curs escolar, ha afirmat que aquesta decisió "depèn" de la Conselleria de Salut, i que es coordinaran si cal. "Si es pren la decisió de vacunar els adolescents, nosaltres vacunaríem en els nostres centres educatius per facilitar la logística i vacunar al màxim nombre" d'alumnes possible, ha dit el conseller.





González-Cambray ha fet una valoració "absolutament positiva" del curs escolar 2020-2021, amb una Conselleria d'Educació i uns professionals que han estat a l'alçada, segons ell.

"Les escoles no han actuat d'amplificadoras del virus", ha afegit, sinó que han reflectit la presència del virus en la societat i en la comunitat educativa.