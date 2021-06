Espanya permetrà des de demà l'entrada de viatgers que acreditin que estan vacunats

@EP





Espanya permetrà des d'aquest dilluns 7 de juny l'entrada de viatgers que acreditin que estan vacunats contra la covid-19 des de tercers països a la Unió Europea i països associats a Schengen, excepte l'Índia, el Brasil i Sud-àfrica.





Així ho reflecteix l'ordre que s'ha publicat aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) per la qual es canvia l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, i es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19.





La publicació del BOE, que entrarà en vigor des de les 00.00 hores del 7 de juny, assenyala que el moment actual recomana la introducció d'un nou criteri relacionat amb la vacunació.

En concret, la nova modificació permet l'entrada a Espanya de persones que tinguin un certificat de vacunació que el Ministeri de Sanitat reconegui a aquest efecte, prèvia comprovació de les autoritats sanitàries, així com els menors acompanyants als qui el Ministeri estengui els efectes.





Els medicaments que accepta fins avui l'EMA o l'OMS són Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, Sinopharm i Sinovac-Coronavac.





"Quan siguin persones que arribin a qualsevol aeroport situat al Regne d'Espanya, amb o sense escales intermèdies, en vols des d'aeroports situats a tercers països, a qui se sotmeti a quarentena per Ordre del Ministeri de Sanitat, mentre aquesta ordre estigui en vigor, només s'aplicaran les excepcions que es recullen en les lletres d) i i), tret que siguin persones residents a Espanya o a Andorra, o cònjuges de ciutadans espanyols o parelles amb qui aquests mantinguin una unió anàloga a la conjugal inscrita en un registre públic, o aquells ascendents i descendents que visquin al seu càrrec, sempre que viatgin amb o per reunir-se amb el ciutadà espanyol", recull el BOE.





Amb quarentena obligatòria de 10 dies només hi ha en aquests moments l'Índia, però també existeix una limitació als viatges que venen des del Brasil o Sud-àfrica que, en la pràctica, els exclou per poder entrar a Espanya malgrat estar vacunats.





A finals de maig, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar que Espanya permetrà a partir del proper 7 de juny l'entrada als viatgers de tots els països que acreditin haver rebut la pauta completa d'una vacuna que reconegui l'Organització Mundial de la Salut (OMS) o l'Agència Europea del Medicament (EMA).





Sánchez va presentar al Fitur el Certificat Verd UE Covid, que es posarà en marxa el proper 1 de juliol i que facilitarà la mobilitat dels ciutadans europeus vacunats que hagin passat la malaltia o que presentin prova negativa a la UE.





Per la seva banda, el secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés, va assegurar aquest dissabte que, segons les seves previsions, entre els mesos de juliol i setembre Espanya "estarà rebent entre 14,5 i 15,5 milions de turistes".





Aquestes xifres suposarien aproximadament el 40 per cent dels turistes que van arribar al 2019 però el doble dels que va rebre Espanya al 2020. "Entre juliol i setembre estarem rebent entre 14,5 i 15,5 milions de turistes", va assenyalar Valdés en una entrevista a Catalunya Ràdio.