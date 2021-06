La CDU de Merkel s'imposa en les eleccions regionals clau de Saxònia-Anhalt

@EP





La Unió Cristianodemòcrata (CDU) de la canceller Angela Merkel s'ha imposat clarament en les eleccions regionals de l'estat de Saxònia-Anhalt amb un 36 per cent dels vots, segons una enquesta a peu d'urna. Aquestes són les últimes eleccions abans de les històriques eleccions federals del 26 de setembre, les primeres en 16 anys sense Merkel com a candidata.





La CDU s'imposaria així a les altres formacions, perquè la següent per vots seria la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD, 22,5 per cent), seguida de l'Esquerra (11 per cent), segons l'estudi que ha elaborat Infratest/Dimap i que ha publicat la televisió pública alemanya ARD.

L'històric Partit Socialdemòcrata (SPD) es queda en un 8,5 per cent, per davant encara dels Verds (6,5 per cent) i el Partit Democràtic Lliure (FDP, 6,5 per cent).





Aquest resultat, si es confirma, seria un alleugerament per a la CDU, perquè les enquestes auguraven una minsa victòria dels conservadors amb un 26 per cent, amb prou feines dos punts per davant de l'AfD.





L'estat alberga una part important del patrimoni cultural d'Alemanya, com l'origen del moviment d'art i disseny de la Bauhaus. No obstant això, l'èxode juvenil ha provocat un envelliment de la població, bona part conservadora i partidària de l'AfD.





La caiguda del suport a l'AfD, no obstant això, facilita el retorn al poder de l'actual ministre principal de l'estat, Reiner Haseloff, (CDU) en coalició amb els socialdemòcrates, Els Verds i fins i tot els liberaldemòcrates.





La victòria de la CDU representaria un important impuls per al candidat conservador a la Cancelleria, Armin Laschet, que encara no ha aconseguit l'impuls necessari després que el nominessin a l'abril.





Laschet ha negat qualsevol acord amb AfD i ha avisat que expulsarà qualsevol membre de la CDU que provi d'aconseguir un pacte de Govern amb ells per a l'estat.





El moviment ultradretà atravessa una crisi nacional per les seves decisions internes, però el seu rendiment a nivell local, particularment en aquest estat, continua tenint una importància considerable.