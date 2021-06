Detingut per una suposada agressió sexual a Barberà de la Conca (Tarragona)

@EP





Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte un home a Barberà de la Conca (Tarragona) per presumptament agredir sexualment una dona.





Segons han confirmat aquest diumenge a Europa Press fonts de la policia catalana, el presumpte autor passarà a disposició judicial en les pròximes hores.





Fonts coneixedores dels fets i consultades per Europa Press no han donat més detalls per mantenir la privacitat de la víctima.