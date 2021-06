Aquest estiu Marroc només permetrà el retorn de magribins dels ports de França i Itàlia

El Govern del Marroc exclou els ports d'Espanya i les travessies marítimes que aquest estiu connectaran a el país amb Europa, amb la qual cosa equival de fet a una suspensió de l'Operació Pas de l'Estret (OPE), coneguda al Marroc com a Operació Marhaba. Aquesta decisió arriba en plena crisi diplomàtica per la situació del Sàhara Occidental i que ha passat a la frontera de Ceuta.





Al·legant criteris sanitaris, el Marroc ha decidit no incloure Espanya en la llista de països admesos: "Quant a la tornada dels Marroquins Residents a l'Estranger per via marítima, en el marc de l'operació 'Marhaba 2021', tindrà lloc a partir de els mateixos punts de trànsit marítim de l'any passat d'acord amb les condicions sanitàries esmentades ".







La suspensió de l'Operació Pas de l'Estret tindrà un cert impacte econòmic a Espanya. A falta de xifres oficials, és previsible un 'cop de destral' similar a què ja va tenir lloc l'any passat com a conseqüència de la pandèmia, al menys en alguns negocis que proveeixen als viatgers.







Al voltant de tres milions de marroquins creuen cada any la Península per tornar al seu país i durant el trajecte generen una important despesa per a molts negocis espanyols. Hotels, comerços, restaurants, gasolineres ... Aquest tipus de negocis es beneficien cada any de l'Operació Pas de l'Estret i la seva suspensió minvarà els ingressos. I això a l'marge dels 11 milions d'euros que s'inverteixen cada any -la dada és de 2019- al Port d'Algesires per fer possible l'OPE.