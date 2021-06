Els indults del Procés arribaran abans de l'estiu, segons Iceta

Miquel Iceta @ep





El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, ha defensat aquest dilluns els indults als líders de l' 'Procés' com una aposta "bastant sensata" per a la "reconciliació" i ha lliscat que la decisió sobre la seva concessió estarà a punt abans de estiu.





"Jo crec que sí, però el meu pare deia que creure és no saber i com no depèn de mi ... tenim aquesta dificultat d'opinar sobre una cosa que no ha passat i ens movem en el terreny de la hipòtesi i l'abstracte. Però no crec que tard molt ", ha explicat Iceta en una entrevista a la Cadena SER.





Així, i recordant les declaracions del president de Govern, Pedro Sánchez, el ministre ha defensat la necessitat del "retrobament i el retorn de la política", cosa a la que la mesura de gràcia "pot ajudar". "Estem obligats a esperar a veure quina és la proposta del ministre de Justícia, però si estem entestats en la reconciliació és una decisió bastant sensata", ha insistit.