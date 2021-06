Mor ofegada una dona de 60 anys a una piscina

SAMU @ep





Una dona de 60 anys ha mort ofegada en una piscina d'una urbanització de la localitat alacantina d'Oriola, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).





L'incident va tenir lloc ahir a la nit, cap a les 21.30 hores, quan el CICU va rebre un avís en què s'indicava que diversos veïns estaven realitzant la reanimació cardiopulmonar bàsica a una dona.





A l'arribada el SAMU, l'equip mèdic va continuar amb la reanimació cardiopulmonar avançada i altres tècniques d'estabilització però no hi va haver resposta, de manera que la dona va morir. L'autòpsia revelarà les causes de l'ofegament.