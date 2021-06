Wolf Wondratschek: "Si arribo a tenir més de cinc lectors de la meva novel·la crec que he comès un error"

L'escriptor alemany Wolf Wondratschek ha vingut a Barcelona per presentar a l'Institut Goethe la seva novel·la "Autoretrat amb piano rus" (Anagrama) Silvia Sesé, la seva editora espanyola, ha subratllat que, malgrat la seva extensa activitat literària, que s'ha desenvolupat no només en l'àmbit de la narrativa, sinó també en el de la poesia, a més de en teatre, periodisme i ràdio, és un autor poc conegut en els mercats en llengua espanyola. Una cosa molt certa perquè, consultats els catàlegs de les biblioteques públiques, només hem trobat editades en espanyol "Cartes de Kelly" i "Mara", a més de l'obra que ara ens ocupa. D'aquí l'interès de conèixer a aquest autor longeu -en agost farà 77 anys- que va venir a explicar l'origen d'aquesta seva última obra, encara que en realitat va impartir una veritable lliçó sobre l'exigència que comporta l'exercici de l'ofici d'escriptor.









Sesé va descriure "Autoretrat amb piano rus" com una novel·la d'amor i dol i com una obra atemporal que recull la tradició de nombrosos autors en què es planteja, entre molts altres temes, "la necessitat del silenci", una cosa que Wondratschek va ratificar més tard quan va confessar la irritació que li escrivia el públic de concerts de Viena -ciutat en què ha viscut- perquè, abans d'escoltar els últims compassos d'una peça de Schubert, interromp amb els seus aplaudiments.





Aquesta obra va sorgir com a conseqüència del seu desig de gravar amb veu un poema de l'autor rus nord-americà i premi Nobel Joseph Brodsky. A través d'una professora jueva nascuda a Odessa, va localitzar a Viena a cert personatge amb el que li va costar quedar. "A la fi ens trobem a la pizzeria" La gòndola "i per la seva aparença em va semblar un sense sostre. Quan li vaig proposar gravar un fragment del poema, va respondre amb un "No" que em va deixar estupefacte, encara que a continuació va afegir "¿i per què no gravar-ho tot sencer?". Així va ser, i enmig del guirigall del local, entre cambrers que circulaven portant plats amb pizzes i ampolles de chianti, va llegir impertèrrit aquest poema de trenta pàgines "mentre jo advertia en el seu rostre la grandesa de Rússia i del seu Sibèria natal".





Prossegueix dient que "no tenia un pla preconcebut més enllà de la fascinació per aquest personatge a què vaig amenaçar amb que escriuria un llibre sobre ell. D'aquesta manera va sorgir la primera versió del meu nou llibre i per a això vaig haver de trobar-li un nom imaginari que va resultar ser el de Yuri Suvorin. He d'afegir que en realitat la novel·la no va sortir del poema de Brodsky, sinó de la "Gran elegia" de John Donne, un poeta metafísic anglès del segle XVII ".





Wolf Wondratschek va explicar la seva metodologia de treball i, sobretot, el que poguéssim anomenar els principis d'ètica literària que li inspiren. "La meva autoexigència és tan alta que ha de valer la pena dedicar dos anys per escriure un llibre. Vull posar-me a la mateixa altura que el pianista que executa una obra de Schubert ". Va revelar que quan comença a escriure al capvespre no és massa amo del que fa perquè està "una mica intoxicat" i s'obstina a buscar les capes més subterrànies de l'escriptura, atès que "l'autor ha d'anar més enllà del que sap, no s'ha de relacionar amb propi talent amb la mentalitat del funcionari públic ". Va revelar que és capaç de telefonar a un amic a altes hores de la matinada per recitar una frase que creu que li ha sortit rodona.





Va relatar que, en la seva pròxima novel·la, "Homer, dant i la cuinera" hi ha un moment en què els personatges queden embolicats per una espessa boira. "Em vaig proposar la dificilíssima tasca d'evitar tots els estereotips que puguin utilitzar-se en la seva descripció. Aquesta és justament la meva tasca, perquè una obra només val en la mesura que constitueix un desafiament per al propi autor ". Quan li demanen una col·laboració periodística s'informa, en primer lloc, dels honoraris i, si aquests resulten raonables, pregunta el tema. No s'espanta per res. "L'empresa automobilística Porsche em va demanar un article sobre la velocitat i en una altra ocasió una revista em va sol·licitar un text per acompanyar les fotos d'un plat d'espaguetis amb all i alfàbrega. Aquests són els reptes que em posen al màxim! En definitiva, que hi ha molta gent que escriu bé, però molt pocs que saben escriure molt bé ".





Compta amb resignació que, abans de la nostra trobada, s'havia passejat per Barcelona i entrat en una llibreria. "Vaig buscar entre munts de «best-sellers» si hi havia una obra meva, però no vaig trobar-ne cap. Tampoc en els racons més recòndits on es guardaven els llibres d'autors estrangers". Reconeix que, quan es va publicar a Alemanya, se li va retreure que el lector no sap qui és el personatge que està parlant en cada moment, una cosa que és deliberat. "Com ja va fer James Joyce, mai poso el que diu algú entre cometes", tot i Sesé va aclarir: "confiem en la intel·ligència dels lectors perquè els que la coneixen han fet d'ella comentaris entusiastes".





Wolf Wondratschek conclou: "em pregunto a mi mateix si li ho he posat molt difícil als lectors per entendre el que he escrit i li dic al meu editor que si arribo a tenir més de cinc lectors hauré comès un error". I afegeix: "hi ha una distància molt petita entre l'arrogància i la necessitat de salvar la teva ànima". Reconec humilment que no em trobo entre els cinc lectors als quals ha al·ludit l'il·lustre autor alemany.