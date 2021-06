Gloria Camila i Ortega Cano van a comissaria a denunciar insults i amenaces pel documental de Rocío Carrasco

Dies de molt enrenou mediàtic per a la família d'Ortega Cano. Al comentadíssim final de la sèrie documental de Rocío Carrasco, 'Rocío, explicar la veritat per seguir viva', i a les declaracions de José Antonio Rodríguez criticant obertament a la seva neboda i confessant que no s'ha cregut les seves llàgrimes, s'unien les declaracions del vidu de Rocío Jurado nomenant al marit de Glòria Mohedano seu portaveu i assegurant que estava d'acord amb el que ell digués. Una afirmació de la qual dies després el mateix José es desdeia, mostrant-se molt conciliador amb la filla de 'La més gran' i assegurant que quan acabés la segona part de la docusèrie la cridaria per intentar acostar postures.





Ortega Cano al costat d'Ana María Aldon i Gloria Camila @ep





Gloria Camila, per la seva banda, prefereix guardar silenci i encara no s'ha pronunciat sobre el punyent testimoni de Rocío tot i que, per a sorpresa de tots, si confessava dies enrere que si hagués possibilitats d'un acostament amb la seva germana no seria ella qui ho rebutgés.





On sí que ha parlat l'actriu ha estat a través de les seves xarxes socials, denunciant la quantitat d'insults i amenaces que rep diàriament per part d'anònims que, arran de 'Rocío, explicar la veritat per seguir viva', inunden el seu compte d'Instagram . Faltes de respecte tant a ella com a Ortega Cano, al·lusions al seu origen colombià, improperis pel fet de ser adoptada o de donar suport a la seva neboda Rocío Flores, i fins i tot barbaritats relacionades amb la salut mental del seu germà José Fernando, que han fet que la jove prengui una dràstica decisió. Acudir a la justícia per defensar el seu honor.





Així, cansada d'aguantar faltes de respecte i amenaces en xarxes socials, Glòria Camila ha acudit a una comissaria propera al seu domicili acompanyada del seu pare, José Ortega Cano, i la dona d'aquest, Ana María Aldon. A la porta de la mateixa van ser atesos pels policies, els qui els van donar indicacions sobre els passos que havien de seguir per a la comesa que els va portar fins allà, denunciar el 'assetjament' constant per part dels seus haters virtuals.





Després d'una hora a l'interior la família va donar per finalitzada la seva gestió. Va ser Ana Maria, que des que col·labora en un programa de televisió ha adquirit taules en el que tractar amb la premsa es refereix, la qual va digerir a ella visiblement molesta per etzibar "a tu t'ho diré" en resposta la pregunta per quin era el motiu que els havia portat a dependències policials.





Mentre Glòria romania molt pendent del seu telèfon mòbil i va optar per guardar un sepulcral silenci sobre si està d'acord que el seu oncle José Antonio sigui erigit i nomenat com a veu de la família, una mica del que ja s'ha desmarcat el mateix Ortega Cano.