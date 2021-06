Reformar les pensions impedirà amortitzar els llocs de feina dels jubilats forçosos

La reforma de pensions que negocien Govern, sindicats i empresaris vol impedir que s'amortitzin els llocs de treball de les persones que, per conveni col·lectiu, es jubilen obligatòriament si compleixen una sèrie de requisits.





Per a això, segons han assenyalat a Europa Press fonts de la negociació, la idea que es preveu en la reforma és obligar a les empreses que en els seus convenis d'aplicació tinguin clàusules de jubilació forçosa al fet que contractin com a mínim a temps complet i de manera indefinida a un treballador per cada jubilat forçós.





La legislació vigent, aprovada al desembre de 2018, estableix que els convenis col·lectius poden incloure clàusules que possibilitin l'extinció del contracte d'un treballador quan arribi a l'edat legal de jubilació i compleixi més amb una sèrie de requisits, entre ells que aquest tingui dret al 100% de la pensió contributiva de jubilació i que aquest retir forçós es vinculi a objectius de polítiques d'ocupació, com la transformació de contractes temporals en indefinits o la contractació de nous treballadors per part de l'empresa.





Així, per exemple, l'actual conveni de Telefónica, vigent fins al 31 de desembre d'aquest any, inclou una clàusula de jubilació forçosa segons la qual l'empresa està obligada a contractar dues persones per cada jubilat forçós. D'aquestes contractacions, com a mínim la meitat haurà de fer-se amb joves de menors de 35 anys.





El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions estudiava en un dels esborranys de la reforma de pensions acabar amb les clàusules de jubilació forçosa dels convenis col·lectius si el treballador tenia menys de 68 anys, mantenint-les per als convenis vigents i fins que aquests deixessin d'estar en vigor.





Davant l'oposició empresarial a eliminar aquestes clàusules, el que es pretén ara és establir una vinculació més directa entre la clàusula de jubilació forçosa i l'estabilitat en l'ocupació, com volien els sindicats, obligant a les empreses a contractar com a mínim a un treballador per cada persona que es jubili forçosament amb 68 anys o més si compleix els requisits legals i establint a més que el contracte ha de ser fix.





Per als que, en virtut del seu conveni, es jubilin forçosament al complir l'edat legal de retir (65 anys o 66 anys el 2021 depenent de la seva carrera de cotització i 67 anys a partir de 2027) i tinguin dret al 100% de la pensió, s'estudia que aquesta contractació indefinida obligatòria es realitzi amb dones i en aquelles activitats econòmiques on estan subrepresentades.





LES CLÀUSULES DE JUBILACIÓ FORÇOSA A LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA





La reforma laboral que el PP va portar a terme el 2012 va eliminar les clàusules de jubilació forçosa, encara que aquestes van tornar a incloure en la legislació laboral mitjançant un Reial Decret aprovat al desembre de 2018 pel Govern de Pedro Sánchez.





D'acord amb l'estadística de convenis col·lectius que elabora el Ministeri de Treball i Economia Social, en 2019 es van signar 130 convenis que recollien clàusules de jubilació forçosa, el 11,5% del total dels convenis subscrits en l'exercici. Aquests convenis afectaven 715.916 treballadors, el 29,1% del total.





D'aquestes 130 clàusules de 2019, la majoria, 95, es van incloure en convenis d'empresa, amb efectes sobre el 43% dels treballadors amb conveni d'empresa, en tant que 35 formaven part de convenis sectorials, que donaven empara a 634.066 treballadors.





Per la seva banda, el 2020, any de pandèmia, es van signar 75 convenis amb clàusules de jubilació forçosa, amb efectes sobre 406.672 treballadors, dels quals 372.669 estaven en convenis sectorials i 34.003 en convenis d'empresa.





Aquestes xifres suposen que, dels 75 convenis subscrits l'any passat que contenien aquesta apel·lació a la jubilació forçosa, un terç dels de treballadors amb conveni d'empresa tenien una clàusula d'aquesta naturalesa. En el cas dels treballadors amb conveni sectorial, el 44,7% es van veia afectat per aquesta clàusula.





Ara bé, no sempre totes les mesures relatives a la jubilació forçosa previstes en els convenis es comptabilitzen dins el seu propi apartat, ja que a vegades poden aparèixer a la part relacionada amb les clàusules d'ocupació i no de jubilació.





En tot cas, fonts sindicals consultades per Europa Press, assenyalen que, en el cas de la jubilació forçosa, no es pregunta i l'estadística no aporta quin número de convenis recullen clàusules de manteniment de l'ocupació després d'una jubilació forçosa.