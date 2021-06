Una família té 20 nadons en un any a través de la gestació subrogada

Una mare ha tingut 20 nadons a través de la gestació subrogada en només un any, i no descarta tenir encara més fills. Kristina Öztürk, de 23 anys, va conèixer al seu milionari marit Galip Öztürk, de 57, durant un viatge a Geòrgia, on l'empresari es va mudar després de ser condemnat a cadena perpètua al seu país d'origen, Turquia.





Foto d'Instagram





Fa un any van tenir un fill junts, però després de pagar 138.000 lliures (160.000 euros) a dones per tenir fills a través de la gestació subrogada, han arribat vint nadons més a la família.





Quan Kristina, originària de Rússia, va conèixer a Galip, qui ja havia estat casat un cop, van compartir el somni d'una gran família. Ara, la jove diu que està amb els seus fills tot el temps i fa "totes les coses que normalment fan les mares", segons recull Mirror.





La família milionària, que viu en una mansió de tres pisos, fa servir 20 paquets grans de bolquers i 53 paquets de fórmula per a nadons cada setmana. Volen arribar a tenir fins a 100 fills.