El 22% dels hospitalitzats majors de 80 anys consumeix alcohol habitualment, segons estudi

El 22 per cent dels pacients hospitalitzats majors de 80 anys presenta un consum actiu d'alcohol, segons les dades preliminars d'un nou registre que han impulsat metges internistes i els resultats van ser avançats en el marc de la VI Reunió de Grup de Treball d'Alcohol i Alcoholisme (2 i 3 de juny) de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI), que es va desenvolupar de forma virtual i va aplegar 150 metges internistes.





@ep





El doctor Miguel Marcos Martín, coordinador del Grup de Treball d'Alcohol i Alcoholisme de la SEMI, ha advertit el "repunt durant la pandèmia del consum de tòxics i de patologia psiquiàtrica". Per la seva banda, la vicepresidenta primera de SEMI, la doctora Joana Carretero, ha incidit en el "gran i seriós problema que suposa l'alcohol", fent esment a l'alcoholisme en l'ancià i a la importància de la prevenció de l'alcoholisme.





En el marc d'aquesta reunió, entre els múltiples temes abordats, s'han presentat les principals troballes preliminars, fins al moment, del Registre de Consum d'Alcohol en Pacients Ancians Ingressats, que recull i analitza dades sobre alcoholisme en pacients ingressats en hospitals espanyols i majors de 80 anys, una població que normalment queda relegada a les investigacions sobre hàbits tòxics.





L'objectiu d'aquest registre impulsat per internistes de SEMI és realitzar una avaluació integral de la possible influència del consum d'alcohol sobre complicacions prèvies, alteracions neurològiques, grau de dependència funcional / deteriorament cognitiu / fragilitat i complicacions durant l'ingrés hospitalari per qualsevol causa d'aquests pacients. S'espera presentar les dades definitives de l'estudi que s'elaborarà en base a la informació obtinguda amb aquest registre l'any que ve.





No obstant això, les primeres dades mostren que s'ha detectat un consum actiu d'alcohol al 22 per cent de pacients analitzats, que el 11,5 per cent compleix criteris de consum problemàtic i que el 3,5 per cent presenta dependència. També s'ha constatat que només en el 25 per cent de les històries clíniques analitzades es recullen els paràmetres relatius al consum d'alcohol.





El doctor Ignacio Novo Veleiro, secretari del Grup de Treball d'Alcohol de SEMI, ha indicat que, segons l'Enquesta Europea de Salut 2020, el 49 per cent de la població d'entre 75 i 84 anys reconeix haver consumit alcohol en els últims 12 mesos , cosa que afirma també el 30 per cent de persones de 85 o més anys.





Així, ha enumerat els principals riscos del consum d'alcohol en pacients majors: "Augment del risc de caigudes, interaccions amb fàrmacs, declivi accelerat de la qualitat de vida, més risc d'esdeveniments cardiovasculars, augment del risc de sagnat (sobretot en anticoagulació ) i més risc d'arítmies cardíaques ". A més, fent revisió de la literatura científica, ha expressat que, "per sota dels 60 anys, el factor de risc més rellevant i desencadenant del desenvolupament de demència és l'alcohol".





CONSUM D'ALCOHOL I ALTRES TÒXICS DURANT LA PANDÈMIA





Durant la reunió, així mateix, s'han avaluat i analitzat dades sobre el consum d'alcohol durant la pandèmia, tant entre la població general, com en el col·lectiu de metges internistes. Amb participació de 1.015 professionals, aquest estudi mostra que el 8,8 per cent va referir ser fumador. D'ells, un 71,9 per cent va incrementar el seu hàbit tabàquic o començar a fumar.





D'altra banda, a més, el 57,4 per cent dels internistes enquestats va reconèixer consumir alcohol, amb una mitjana de 3 unitats de beguda estàndard (UBE; cada UBE equival a 10 g. D'alcohol) setmanals; d'aquests, un 35,8 per cent es va iniciar en el consum d'alcohol o el va augmentar a la pandèmia.





Així mateix, fins al 1,5 per cent va afirmar haver consumit substàncies d'ús recreatiu. D'altra banda, 188 (18,6 per cent) va afirmar haver precisat fàrmacs per combatre l'insomni i 58 (5,7 per cent) va prendre antidepressius. D'això, es conclou que la pandèmia per SARS-CoV-2 va accentuar el consum de tòxics i psicofàrmacs en el col·lectiu de internistes espanyols.





Per la seva banda, la doctora Lucía Barrera ha fet una revisió del consum de substàncies durant la pandèmia entre la població general. "Addicció i COVID-19 poden anar de la mà. En pandèmia, diferents estudis parlen d'un augment dels símptomes d'abstinència i també de les conductes addictives, així com de la minva del benestar mental durant el confinament, per la disrupció de la quotidianitat i l'aïllament ", ha reblat.





CONEIXEMENTS DELS INTERNISTES SOBRE SUBSTÀNCIES TÒXIQUES





Igualment, durant la reunió també s'han detallat les dades d'una enquesta entre internistes sobre el coneixement de substàncies tòxiques, amb 194 respostes (el 77,5 per cent metges adjunts). El 76,8 per cent dels participants considera els seus coneixements sobre això regulars o dolents, tot i que el 84,9 per cent reconeix preguntar per tòxics als seus pacients.





Aquest percentatge baixa al 68,4 per cent si el pacient és major de 85 anys. El 83 per cent sap identificar un consum de risc d'alcohol tot i que el 75 per cent indica que no fa servir cap tipus de qüestionari en la seva pràctica clínica habitual per avaluar alcoholisme i el 65 per cent no solen preguntar per altres tòxics que no siguin alcohol i tabac si no té una sospita clínica de consum.





Per la seva banda la Dra. Sonia Peña va parlar sobre "La tesi i la tasca de recerca durant la residència", especialment sobre que fa a les dificultat de compaginar assistència, docència i investigació durant la residència. Finalment, durant la reunió es van abordar temes també relatius a les comorbiditats associades a la hepatopatia alcohòlica i, abans de la clausura, es van descriure i van desgranar els projectes i línies estratègiques d'investigació que té en marxa el Grup d'Alcohol de SEMI per als pròxims mesos.





ALCOHOLISME I PROBLEMES DE SALUT: DADES GENERALS





El consum d'alcohol s'associa amb múltiples problemes per a la salut a curt i llarg termini, incloent fonamentalment deteriorament cognitiu (demència), neuropatia, alteracions digestives, mal al fetge, al pàncrees, arítmies cardíaques o risc de càncer etc. Deixar de beure alcohol no només produeix una major sensació de salut i benestar sinó que prevé el desenvolupament de les malalties esmentades: càncer, demència, cirrosi hepàtica, pancreatitis o arítmies cardíaques com la fibril·lació auricular, etc. Els efectes negatius de l'alcohol poden ser molt diferents segons el patró de consum i la susceptibilitat de cada persona al dany.





Els experts de la SEMI recorden que, per diferents raons, les embarassades i els menors d'edat haurien d'abstenir-se completament del consum així com tots aquells que vagin a conduir o manegin maquinària perillosa. Moltes malalties o la presa de certs fàrmacs també contraindiquen el consum d'alcohol.