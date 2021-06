Collboni creu que guanyarà a Colau a les pròximes eleccions municipals

El primer tinent d'alcalde i líder de PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, confia en la dinàmica ascendent dels socialistes després de les últimes eleccions municipals a la ciutat --en què van duplicar els escons-- i les autonòmiques del 14F - -en les que van guanyar a vots--: "Estic convençut que seré alcalde".





Ho ha dit en el marc d'una ronda d'entrevistes d'Europa Press als líders dels grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona amb motiu de l'equador de l'actual mandat.





Collboni ha assegurat que els socialistes estan "en un cicle de suma i de recuperar la confiança de molta gent" i espera que aquesta tendència continuï perquè creu que és la base d'una victòria electoral.





"La gent percep el que estem fent, ens reconeix. Fa molts anys que existim com a projecte polític i la ciutat de Barcelona, en gran mesura, és el producte de tres dècades de governs socialistes, d'alcaldes socials", ha defensat.





Per això, confia que pugui arribar a ser alcalde en 2023, un càrrec per al qual se sent preparat: "Conec la ciutat i l'Ajuntament, tinc una visió que crec que s'ha anat explicant i es va veient. Em sento més preparat que mai per ser alcalde ".





Preguntat per si tornaria a formar govern amb els comuns si guanyés les eleccions, ha sostingut que ell vol fer una coalició progressista perquè és la seva orientació, tot i que ha advertit que ja es veurà "com està la correlació de forces" llavors.





NO VA PARLAR AMB VALLS EL 26M





Collboni ha aclarit que el líder de BCN Canvi, Manuel Valls, no li va cridar la mateixa nit electoral de el 26 de maig de 2019 per avisar-los que hi havia una alternativa a un govern liderat per ERC, i que ell només va cridar a el líder republicà, Ernest Maragall, per felicitar-lo per la victòria.





"Després es van produir converses, no recordo a qui vaig trucar primer o segon. La nit electoral no estàs pensant en les derivades", ha puntualitzat Collboni.





Preguntat per si va traslladar a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la negociació amb Valls, ha respost: "Evidentment una investidura es recorda. És obvi que una investidura no passa per casualitat. No és una carambola".





"HEM TORNAT A POSAR EN MARXA LA MÀQUINA"





Collboni ha explicat que encara els dos últims anys de legislatura amb molta satisfacció perquè assegura que comencen a veure els canvis en la ciutat i ha celebrat que per primera vegada en una dècada aquest govern ha "tornat a posar en marxa la màquina de transformar la ciutat ".





"Aquest govern, en aquesta segona part de mandat, no només demostrarà que era possible la fórmula de centrar-se en el progrés de la ciutat i no en el 'Procés', posar en marxa els projectes, sinó que es veurà que molts d'aquests projectes els hem pensat més enllà del nostre mandat ", ha subratllat.





Sobre aquests dos primers anys de legislatura, ha fet un balanç positiu perquè han aconseguit el seu primer objectiu que era "superar la lògica del procés independentista i centrar-se en l'agenda ciutadana i en els problemes de la gent i de la ciutat".





Ha destacat que han abordat àmbits com l'habitatge, la seguretat i l'economia amb un "èxit important" i ha reconegut que hi ha reptes encara pendents d'abordar, com l'atur juvenil, la soledat no desitjada i la digitalització de l'economia.





Sobre la relació amb la formació de Colau, ha admès que tenen diferències però que estan treballant per el mateix i ho ha contrastat amb la relació que mantenen els socis de govern a la Generalitat --ERC i Junts-- que "quan es barallaven, havia bloqueig ".





AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT





Collboni veu un "error monumental" rebutjar d'entrada l'ampliació de l'Aeroport del Prat perquè creu que dóna un missatge negatiu i ha demanat a la Generalitat que aclareixi la seva posició perquè és qui ha de donar el vistiplau, en les seves paraules.





A més, ha considerat que si els partits independentistes es neguen a aquesta inversió o a contemplar la possibilitat de tramitar el pla, "hauran d'estar callats alguna dècada pel que fa a les inversions en infraestructures a Catalunya i a Barcelona".





Per això, ha reclamat "rigor i diàleg" i, en aquest sentit, ha celebrat que s'hagi creat la taula de treball per abordar l'assumpte en què ha assegurat que l'Ajuntament participarà, tot i tenir posicionaments diferents.