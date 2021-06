Kate Winslet reivindica el seu cos i es nega a que se'l retoquin en sèries i cartells promocionals

Kate Winslet, l'actriu que es va fer coneguda gràcies al seu paper protagonista a Titanic, ha decidit alçar la veu contra els retocs als quals són sotmeses les dones tant en televisió com en les fotografies per mostrar-les sempre perfectes. Perfectes ja són, amb els seus cossos, amb les seves corbes, amb els seus anys i les seves arrugues. I així va voler fer-ho saber Winslet als que volien retocar el seu cos en les escenes que rodava per Mare of Easttown.





@ kate.winslet.official





En una entrevista que va realitzar recentment per a New York Times, Kate Winslet va explicar que va demanar que no es retoqués el seu cos, o no en excés, ni en les escenes de la sèrie ni tampoc en els cartells que es muntaven per promocionar-la. Ella està contenta amb el seu pes i amb els signes de l'edat que han començat a aparèixer-, ja que té 45 anys.





Segons ha explicat, Craig Zobel, el director de la sèrie, li va proposar editar una escena de sexe en què es veia la seva panxa una mica voluminosa perquè sortís "més afavorida". La resposta de l'actriu va ser clara: "No t'atreveixis". El seu personatge, igual que ella, havia de ser una dona real de mitjana edat.





Però això no va ser tot, perquè segons explica va haver de tornar el cartell promocional dues vegades perquè s'havia editat de tal manera el seu cos que li semblava surrealista. Així, els va demanar que tornessin a col·locar al costats dels seus ulls les arrugues que ella mateixa sap que té.