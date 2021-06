Condemnen a tres anys i mig de presó un home per abusar sexualment del seu propi fill

El Tribunal Suprem (TS) ha resolt que "no pertoca l'admissió" d'un recurs de cassació interposat per un home, contra una sentència de l'Audiència de Sevilla que el condemna a tres anys i mig de presó i cinc anys de llibertat vigilada post penitenciària, entre altres aspectes, per abusar sexualment de manera continuada del seu propi fill menor d'edat.





En una sentència emesa el passat 22 d'abril, el Suprem aborda un recurs de cassació interposat per un home, contra una sentència de la Secció Quarta de l'Audiència de Sevilla, que el condemna per un delicte continuat d'abusos sexuals perpetrat sobre el seu propi fill menor de 13 anys.





En concret, la Secció Quarta de l'Audiència va declarar com fets provats que allà per 2011, aquest home es va separar de la seva dona, amb qui compartia un fill menor d'edat, iniciant després el divorci. Després d'abandonar el fins llavors domicili familiar, segons la sentència condemnatòria, l'inculpat "mantenir visites i contactes amb el seu fill, que ja es desenvolupaven en el nou domicili del pare, on no es trobava habitualment cap altra persona".





"Tant en el domicili familiar, mentre hi va viure, com en el seu propi domicili posterior, aprofitant les estades allà del menor, i en dates no determinades compreses entre 2009 i 2012, l'acusat va implicar repetidament al seu fill en determinats comportaments sexuals el significat aquest desconeixia, lògicament ", declara provat l'Audiència de Sevilla.





MENTRE DORMIA





A aquest efecte, exposa que "moltes vegades", el condemnat "va tocar els òrgans sexuals del seu fill, de vegades per sobre de la roba i altres, especialment quan ho banyava, sense roba alguna", mentre "altres vegades, aprofitant que el menor estava adormit al llit o simplement estirat en un sofà, li baixava la roba i li tocava el penis, fent moviments masturbatoris ".





"També en alguna ocasió i aprofitant que el menor estava a la cambra de bany orinant, simulava estar fent broma amb ell fins estendre'l a terra amb la roba baixada, realitzant-li tocaments al penis i natges", pràctiques totes que l'acusat "presentava al seu fill com un joc secret, normal entre pare i fill, però de què no havia de comptar res a tercers, prometent en algunes ocasions algun petit regal com a recompensa per la seva participació i indicant-li en altres que, si deia alguna cosa, li tiraria les joguines " , abunda la sentència condemnatòria de l'Audiència.





CONDEMNA A PRESÓ





"Així va aconseguir en no poques ocasions no només que el menor baixés la seva roba mostrant els seus genitals, sinó també tocar-se'ls, besar i acariciar amb gestos clarament masturbatoris, i fins i tot en alguna ocasió, amb menys freqüència, va arribar a fregar el seu propi penis amb el del seu fill i va fer que el menor li toqués al pare seu penis, realitzés amb ell moviments similars i fins i tot l'hi portés a la boca, sense que consti que arribés a introduir-", declarava a més provat l'Audiència, imposant al condemnat tres anys i sis mesos de presó, cinc anys de llibertat vigilada post penitenciària, vuit anys de prohibició d'acostar-se o comunicar amb el seu fill, la retirada de la pàtria potestat i una indemnització de 10.000 euros a favor de l'infant.





Davant d'això, l'acusat va interposar davant el Suprem un recurs de cassació sustentat en set motius, com ara "error en la valoració de la prova", vulneració del dret a la presumpció d'innocència o vulneració del dret a la defensa.





EL TESTIMONI DEL MENOR COM "PROVA VERTEBRAL"





Emperò, el Suprem ha desestimat tots els motius i ha resolt que "no pertoca" a l'admissió del recurs de cassació, avalant per exemple que l'Audiència de Sevilla tanqués la condemna "tenint en consideració, especialment, com a prova vertebral, la declaració del menor, corroborada per altres nombroses diligències de prova ".





"En reiterades ocasions, aquesta sala ha reconegut el valor com a prova de càrrec bastant, encara que sigui única, a la declaració de la víctima", recorda el Suprem, que exposa que l'Audiència ha pres en compte la "persistent" declaració delmenor, amb un bon "nombre de detalls" dels fets, corroborats a més per diferents perits o el testimoni de la mare, que va declarar entre altres extrems que li van cridar l'atenció els "comportaments hipersexualitzats" del menor, "inapropiats per a la seva edat, i que això el va portar a preguntar a familiars propers", denunciant finalment els fets.