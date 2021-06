Toñi Moreno celebra el seu 48 aniversari "amb la pota encarcarada" a l'hospital

La presentadora de televisió Toñi Moreno fa aquest dilluns 48 anys. Però aquest dia de celebració l'ha passat a urgències de l'hospital: "Avui cauen 48 anys i no sé com han passat tan ràpid !!!! I aquí em teniu, amb la pota encarcarada després d'un error de càlcul amb unes escales que no devien ser-hi", escrivia la presentadora en el seu compte d'Instagram.





Acompanyant aquest text anava una imatge en la qual es veia Toñi Moreno asseguda en una cadira de rodes, amb la cama embenada.