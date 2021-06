Troben un fàrmac eficaç contra un tipus de càncer de pulmó

El nou fàrmac sotorasib redueix la mida de l'tumor i resulta prometedor per millorar la supervivència dels pacients amb tumors de pulmó causats per una mutació específica de l'ADN, segons els resultats d'un assaig clínic global de fase 2 publicat a la revista 'New England Journal of Medicine '. El fàrmac està dissenyat per acabar amb els efectes de la mutació, que es troba en al voltant del 13% dels pacients amb adenocarcinoma de pulmó, un tipus comú de càncer de pulmó no microcític.





L'Administració d'Aliments i Medicaments (FDA) dels Estats Units va aprovar el 28 de maig el sotorasib com a teràpia dirigida a pacients amb càncer de pulmó no microcític (que constitueix més del 80% de tots els càncers de pulmó) els tumors expressen una mutació específica -anomenada G12C- en el gen KRAS i que han rebut a l'almenys una teràpia prèvia per a la seva càncer.





L'estudi, dirigit per investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Washington a San Luis, el Centre Oncològic Perlmutter de la NYU Langone Health de Nova York, el Centre Oncològic MD Anderson de Houston i el Centre Oncològic Memorial Sloan.





Kettering de Nova York, es presenta aquest divendres a la reunió anual de la Societat Americana d'Oncologia Clínica. Sotorasib, també conegut pel nom de marca Lumakras, és fabricat per Amgen, que va finançar l'assaig.





"Es tracta d'un grup de pacients els tumors han estat difícils de tractar i per als que no disposàvem de teràpies dirigides --explica el coautor principal i oncòleg mèdic Ramaswamy Govindan, titular de la Càtedra Anheuser Busch d'Oncologia Mèdica de la Universitat de Washington -. El nou fàrmac aborda una necessitat no coberta per aquests pacients, dirigint-se a la mutació més comú que podem perseguir. També seguim investigant aquest fàrmac en combinació amb altres medicaments experimentals per veure si podem millorar encara més les respostes i la supervivència ".





En l'estudi van participar 126 pacients amb càncer de pulmó no microcític que presentaven una mutació específica en el gen KRAS. Un únic error en l'ADN canvia un important bloc de construcció de la proteïna, col·locant una cisteïna on hauria d'haver una glicina. Els tumors amb la mutació fabriquen una versió de la proteïna KRAS que està gairebé constantment activa, impulsant el creixement del tumor. Sotorasib, pres diàriament per via oral, bloqueja el creixement del tumor a l'atrapar la proteïna KRAS en la seva forma inactiva.





La majoria dels pacients de l'assaig havien estat tractats prèviament amb quimioteràpia estàndard juntament amb un fàrmac d'immunoteràpia dirigit a una proteïna anomenada PD-1. Per avaluar aquesta nova teràpia, tots els pacients inscrits en l'estudi van ser tractats amb sotorasib; els assaigs de fase 2 que avaluen la seguretat i l'eficàcia no solen incloure un grup de placebo.





El fàrmac va provocar al menys certa reducció del tumor 102 dels 126 pacients (82%).





Al voltant del 37% dels tumors dels pacients van reduir la seva grandària a l'almenys un 30%. En canvi, les taxes de resposta a el tractament estàndard en aquests pacients oscil·len entre el 6% i el 20%.





Els tumors de 42 pacients (34%) van mostrar una resposta parcial a la teràpia, el que significa que el tumor es va reduir substancialment i el seu creixement es va controlar durant un període de temps; e quatre pacients (3%) van mostrar una resposta completa que no va deixar evidència de la malaltia. En el cas dels tumors que es van reduir, la mida del tumor es va reduir en un 60%, de mitjana.





Els efectes de sotorasib van durar una mitjana de 11 mesos, i el fàrmac també va mostrar una supervivència lliure de progressió -el que vol dir que el tumor no va seguir creixent durant aquest temps- de gairebé set mesos. En canvi, els pacients amb aquest tipus de càncer de pulmó que reben la teràpia estàndard tenen una mitjana de supervivència lliure de progressió d'entre dos i quatre mesos. La mitjana de supervivència global de tots els pacients de l'assaig va ser de 12 mesos i mig.





"Tenim l'esperança que aquest enfocament sigui una nova opció per als pacients amb càncer de pulmó provocat per aquest tipus específic d'alteració de el gen KRAS", assenyala Govindan, que tracta als pacients al Centre Oncològic Siteman de l'Hospital Barnes-Jewish i a la Facultat de Medicina de la Universitat de Washington.





"Fa temps que es considera que les alteracions de el gen KRAS no són susceptibles de rebre teràpies dirigides --recorda--. S'estan provant diversos règims combinats aquí al Centre Oncològic Siteman i en altres centres oncològics importants de tot el món. Això posa en relleu un treball en el qual la Universitat de Washington ha destacat en les últimes dècades: l'estudi de les alteracions genòmiques en els tumors amb l'objectiu de identificar objectius de tractament. Aquesta primerenca investigació sobre el genoma del càncer tanca ara el cercle per ajudar als nostres pacients ", destaca.





Govindan i el seu equip han dirigit estudis pioners per definir les alteracions genòmiques en el càncer de pulmó, incloent contribucions clau a The Cancer Genome Atlas, un esforç nacional recolzat pels Instituts Nacionals de Salut (NIH).





"L'emoció que envolta el resultat d'aquest assaig és que sotorasib és ara la primera teràpia dirigida a pacients amb càncer de pulmó amb mutacions en KRAS --resalta el coautor Vamsidhar Velcheti, de NYU Langone Health--. Els tractaments dirigits a KRAS, que porten dècades de preparació, es necessiten urgentment per a aquests pacients amb opcions de tractament limitades ".





Al voltant de el 7% dels pacients van interrompre el tractament amb sotorasib causa dels efectes secundaris greus, però cap efecte secundari va posar en perill la vida del pacient, i cap pacient va morir com a conseqüència del tractament. El fàrmac va causar efectes adversos prou greus com per requerir una reducció de la dosi de el fàrmac en aproximadament el 22% dels pacients. Gairebé el 70% dels pacients va experimentar algun tipus d'efecte secundari relacionat amb el fàrmac; els més comuns van ser diarrea, fatiga, nàusees i augment dels nivells d'enzims hepàtics, aquest últim un indicador de dany hepàtic.





"Sotorasib va demostrar un benefici clínicament significatiu sense cap nou problema de seguretat en pacients amb aquesta forma específica de càncer de pulmó amb mutació KRAS - ressalta Govindan--. De cara a el futur, el nostre equip tractarà d'informar sobre el desenvolupament de teràpies combinades amb sotorasib i altres fàrmacs emergents, i de determinar quin s'ajusta millor a la barreja de mutacions en les cèl·lules canceroses de cada pacient ".





Els investigadors estan realitzant actualment un assaig clínic de fase 3 en què es compara l'eficàcia del sotorasib amb un fàrmac de quimioteràpia anomenat docetaxel en 345 pacients amb càncer de pulmó no microcític i aquesta mutació específica de KRAS.