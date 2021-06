Junqueras reconeix que la unilateralitat no funciona i demana l'indult per a "alleujar el conflicte"

@EP





El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha admès aquest dilluns que els indults poden "alleujar el conflicte, pal·liar el dolor de la repressió i el patiment de la societat catalana", i ha afirmat que la via unilateral no és viable ni desitjable.





En una carta publicada al diari Ara i La Sexta, i recollida per Europa Press, ha defensat que l'amnistia és la millor solució, però que "qualsevol gest en la línia de la desjudicialització del conflicte ajuda a poder recórrer aquest camí".





També ha sostingut que la millor via per la independència és l'escocesa i aconseguir un referèndum pactat, ja que considera que és la que genera més reconeixement internacional, a diferència de la unilateral: "Sabem que altres vies no són viables ni desitjables en la mesura que, de fet, ens allunyen de l'objectiu que cal assolir ".