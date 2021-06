Cantora, la famosa finca d'Isabel Pantoja, es pot llogar

Ni es ven ni s'embarga, Cantora, finca d'Isabel Pantoja i Kiko Rivera, es lloga. A el menys així ho indica el cartell que llueix en el seu arxiconeguda façana, lloc de peregrinació on molts fans i curiosos immortalitzen la seva visita.





Les discrepàncies entre mare i fill sobre l'herència del desaparegut Paquirri sembla que segueixen sense arribar a un punt de trobada i la finca, joia de la corona en la qual actualment resideix la tonadillera amb la seva mare, la senyora Anna, i el seu germà Agustí, és el centre de totes les discòrdies.





Si aquesta iniciativa pren forma, la popular finca de Medina Sidonia podria seguir l'estela de Ambiciones, propietat de Jesulín d'Ubrique, i que serà explotada per a tals fins, tal com es va publicar a finals de l'any passat. Amb el temps descobrirem si aquest cartell il·lumina Isabel ja Kiko i decideixen salvar Cantora del deute que pesa sobre ella per aquesta via.