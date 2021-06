Inaugurada una exposició que reivindica el paper de la pagesia en l'alimentació sostenible

Aquest dissabte, 5 de juny, s’ha inaugurat al municipi de Sant Miquel de Campmajor (Pla de l’Estany, Girona) la mostra fotogràfica “Artistes amb tractor. La terra i la pagesia”, en què l’autora, Sara Boldú, posa en valor l’agricultura i el món del camp en l’alimentació sostenible. De fet, aquesta exposició s’emmarca dins l’agenda d’activitats de l’any en què Barcelona, i la seva metròpolis, és Capital de l’Alimentació Sostenible 2021.





L’exposició, liderada per l’AMB i l’Associació Catalana de Micropobles, amb la collaboració de la Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida i la Diputació de Barcelona és un homenatge a la terra i la pagesia i també una invitació a reflexionar sobre la implicació de l’alimentació en la vida quotidiana. En aquest sentit, l’AMB té el compromís de conscienciar la ciutadania sobre la importància d’una dieta equilibrada, saludable i sostenible, que a més sigui econòmicament accessible per a tothom. Una alimentació que, en bona mesura, proporciona la pagesia.





Per part de l’AMB, ha acudit a la presentació de l’exposició Salvador Milà, director de l’Àrea de Presidència, que ha transmès una salutació d’Ada Colau com alcaldessa de Barcelona i presidenta de l’AMB i ha manifestat que “aquesta collaboració amb els micropobles de Catalunya no es limitarà als actes de la Capitalitat de l’Alimentació Sostenible 2021, que posa de manifest la importància de la producció d’aliments de proximitat i de qualitat, sinó que és l’expressió del compromís de la capital de Catalunya i de la seva metròpolis de posar en valor el conjunt del territori i dels seus habitants, contribuint a fer un país equilibrat ambiental i socialment. Aquesta activitat vindrà seguida d’altres collaboracions amb els petits municipis en àmbits com la promoció del teletreball, la generació d’energies renovables, etc”.





L’acte també ha comptat amb la presència del Coordinador General del PEMB i representant de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, Oriol Estela; l’alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà; el president de l’Associació de Micropobles de Catalunya, Mario Urrea; la diputada de la Diputació de Girona, Eva Viñolas, i el president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Francesc Castañer.





La de Sant Miquel de Campmajor és la primera parada d’una ruta que passarà per una trentena de municipis catalans fins al juny de l’any que ve. La majoria són micropobles —municipis amb menys de 500 habitants—, tot i que també arribarà a d’altres que no ho són. L’exposició passarà tres mesos en cada província: primer Girona, després Tarragona, seguidament Lleida i, la primavera de l’any que ve, Barcelona.





Per què és important l’alimentació sostenible?





L’AMB es mostra a favor del reforç de les polítiques alimentàries, que han de permetre a tothom accedir a una alimentació saludable i sostenible. L’alimentació sostenible és bona:





Per a les persones , perquè representa una oportunitat per gaudir d’aliments segurs, saludables, de qualitat i saborosos.

En aquest sentit, l’AMB potencia la producció agrària de quilòmetre zero, el comerç local i les infraestructures de què disposa per produir i consumir aliments i alhora regenerar els recursos i els ecosistemes. A més, cal recordar la importància d’una dieta equilibrada i saludable, com per exemple la dieta mediterrània, basada en el consum d'aliments d'origen vegetal, frescos i molt poc processats, i en menor quantitat i freqüència, làctics preferentment fermentats i peix, seguits de carn i ous.





Barcelona i la seva metròpolis, Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021





L’any 2015, la ciutat de Barcelona i la seva metròpolis van ser impulsores (juntament amb altres ciutats) del Pacte de Milà, un acord de polítiques alimentàries urbanes que es compromet a impulsar sistemes agroalimentaris sostenibles. Aquest any, Barcelona i la metròpolis acullen la cimera mundial de ciutats signants d’aquest pacte, i en aquest context l’AMB coordina i difon les iniciatives alimentàries dels municipis metropolitans. A més, té previstes diverses activitats i ofereix les Jugatecambientals, espais que acullen el programa d’activitats familiars de l'AMB, per dur-hi a terme activitats relacionades amb l'alimentació sostenible.