Espanya perdrà 158.000 milions d'euros en 20 anys per causes relacionades amb la mala salut

Espanya perdrà 158.000 milions d'euros de producció econòmica a causa de causes relacionades amb la mala salut d'aquí a l'any 2040, segons l'estudi "Prioritzar la salut: Una Recepta per a la Prosperitat" realitzat per McKinsey Global Institute (MGI) en els 27 estats membres de la Unió Europea, Suïssa i el Regne Unit.





Segons aquest informe, el 51% dels anys de vida saludable estimats per 2040 s'afegirien als menors de 70 anys, segment d'edat que major contribució realitza al Producte Interior Brut (PIB) de país (un 94%).





Tabac @ep





Aquesta millora de la salut de les persones en edat en la salut implicaria un increment de la productivitat econòmica de país que es traduiria en 144.000 milions d'euros d'impacte potencial sobre el PIB (equivalent a un augment del 11% del PIB) i el desbloqueig de 494.000 milions d'euros de benestar econòmic gràcies als anys addicionals viscuts. A més, segons recull l'estudi, per cada euro invertit en millorar la salut, s'obté un benefici de 1,7 euros.





L'estudi explica que, en termes generals, els problemes de salut incideixen directament en el potencial econòmic d'un país. "El mantenir els afectats fora de la força de treball, provoca una disminució de la productivitat i la capacitat de generar ingressos", han recordat des de McKinsey.





"La pandèmia és un exemple extrem de com la salut i les mesures adoptades per a controlar i suprimir la propagació d'una malaltia infecciosa poden afectar l'economia", ha afirmat el soci de la consultora McKinsey i líder de Farma i Healthcare per a Iberia, Álvaro Fuster, que també ha recordat que l'estudi calcula que hi ha una pèrdua potencial de 4.100 euros per cada treballador europeu per problemes relacionats amb motius de salut.





Segons l'estudi, si el panorama actual no varia a Espanya, les malalties relacionades amb l'edat i l'estil de vida arribaran a 2040 nivells similars als de la malària i les ETD (Malalties Tropicals desateses). "Cal orientar el camí cap al creixement saludable, amb intervencions que sabem que funcionen, i així reduir fins a en un 32% la càrrega de la malaltia", ha subratllat Fuster, que ha destacat que "el 73% del potencial de la millora de la salut de les intervencions conegudes provenen de mesures d'actuació preventives i d'estil de vida, i el 33% de les millores sanitàries podrien aconseguir-se amb menys de 83 euros per cada any de vida saludable addicional ".





"Els projectes d'innovació amb opció a entrar al mercat, de cara a 2040, podrien reduir la càrrega de malaltia, addicionalment, en un 21%", ha recordat Fuster, que ha incidit que les claus per millorar la salut passen per "fer del creixement de la salut una prioritat social i econòmica, mantenir la salut en l'agenda de tots, transformar els sistemes sanitaris i apostar per la innovació".