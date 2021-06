Es comença a explicar la reestructuració dels autobusos de Nou Barris nord

TMB i l’Ajuntament de Barcelona han començat avui la campanya informativa per explicar els detalls del desplegament de les tres noves línies d’autobús (180, 182 i 183) que substitueixen les gestionades per Sagalés amb la marca Bus Nou Barris (80, 81, 82 i 83) així com la modificació de la 62 i l'extensió del bus a demanda al sector de Vallbona nord.





@EP





Primer ho fan amb publicitat visual diversa, com ara banderoles, opis, bàners, bustiada a la ciutadania del districte de Nou Barris, i una pàgina web; a partir de demà també amb informadors, instruïts especialment per posar a l'abast dels usuaris els avantatges d'aquesta reorganització del servei de bus de la zona. Els informadors comptaran amb fullets específics a repartir a peu de parada, dins dels autobusos i zones d'influència com CAP, centres d'ensenyament, casals de gent gran, etc.





I és que les línies d’autobús del sector nord del districte de Nou Barris comencen a ser gestionades directament per TMB a partir de dilluns vinent, 14 de juny. Després de deu anys de gestió indirecta, es vol actualitzar i adequar el servei a la realitat de la demanda, l’evolució de la xarxa i els nivells de qualitat del conjunt del transport públic de Barcelona i la seva àrea.





Aquesta reorganització pretén també la millora de les freqüències de pas, la connexió dels barris entre si i amb la resta de la ciutat a través dels nodes d’intercanvi, tot evitant superposicions i potenciant els atributs de qualitat: accessibilitat, informació a l’usuari i resposta a incidències.

Així, TMB assumeix directament tot el servei d’autobús en els barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, finalitzat el contracte i les successives pròrrogues amb Sagalés (anteriorment el servei havia estat gestionat per Transports Lydia).





Millora de parades





La reorganització de les línies coincideix amb la millora d’un seguit de parades d’autobús a la zona nord. Des del districte de Nou Barris s’ha treballat amb l’àrea de Mobilitat i TMB per identificar les parades que han d’adaptar-se als requeriments definits per TMB tant des del punt de vista de la qualitat del servei com de la seguretat dels usuaris. El Districte ja ha començat l’execució de la inversió en aquesta primavera per poder tenir una primera llista de parades ja preparades a l’inici del nou servei.





La remodelació proposada ha estat contrastada i afinada en el diàleg amb el territori en un procés participatiu liderat per l’Ajuntament de Barcelona. Vol donar resposta a les reivindicacions veïnals dels barris de la zona nord del districte de Nou Barris que reclamaven una millora de la mobilitat implementada fins ara en aquesta zona. Aquest oportunitat de canvi ha estat possible gràcies a l’anàlisi actualitzada de les necessitats sobre mobilitat de la zona i a l’èxit del bus a demanda impulsat pel Pla de Barris.





El nou esquema consisteix en la implantació de tres noves línies, l’extensió del bus a demanda –que opera amb la marca El Meu Bus– i la reestructuració de la línia convencional 62. Hi ha més detalls al web de TMB.





Nova línia 180. Amb un itinerari circular amb origen i final a Vallbona, aquesta nova línia d’autobús permet a l’usuari la connexió amb metro i línies troncals de bus a Trinitat Nova. Inicia servei a les 6 del matí i finalitza a les 10 de la nit de dilluns a dissabte, mentre que diumenges i festius l’horari serà de 9 a 22. L’interval de pas serà de 45 minuts, tant els laborables com els festius.





Nova línia 182. El seu recorregut és de Virrei Amat a Torre Baró. Circula de 5 a 23 h els feiners, de 5.20 a 23 els dissabtes i de 9.20 a 23 h els diumenges i festius. Els dies feiners passarà cada 20 minuts i els dissabtes i festius cada 40.





Nova línia 183. Amb un recorregut circular amb origen i final a Vallcivera, aquesta nova línia de bus permet la interconnexió entre Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona. L’horari és de 5 a 22.30 els feiners i dissabtes i de 9 a 22.30 els festius, amb intervals de pas de 15-17 minuts en laborable i de 30 minuts dissabtes i festius.





El Meu Bus. És l’extensió del servei de bus a demanda al sector de Vallbona Nord. L’horari és de 7 a 21 en feiners i de 9 a 21 en festius i el servei es pot sollicitar amb l’aplicació o amb una trucada gratuïta. S’esperen com a mínim els mateixos resultats obtinguts de l’experiència al barri de Torre Baró, amb més de 860 usuaris registrats i valoracions i índexs de recomanació molt alts.





Línia 62. Amb una freqüència de pas d’un bus cada 15 minuts, connecta el Clot amb Ciutat Meridiana en un recorregut recte, sense bucle a Vallbona, barri que ja està cobert per la 183.

A més de tot el servei reorganitzat esmentat, la zona compta també, pel que fa a línies de bus de TMB, amb la línia diagonal d’alta freqüència D50 (Parallel - Ciutat Meridiana) i les línies convencionals 76 (Sant Genís - Ciutat Meridiana) i 97 (Pg. Fabra i Puig - Vallbona).





Aquesta reestructuració del servei d’autobús a Nou Barris forma part del pla de millora del servei de bus a Barcelona, presentat en roda de premsa el passat 11 de maig, i que té com a eixos principals d’actuació la proximitat, l’adequació de la infraestructura, la digitalització i la reconversió ambiental.





El servei de transport públic amb autobús a Barcelona va assolir el 2020 un màxim històric en la satisfacció dels usuaris, amb una nota global de 8,17.