Detinguda una piròmana que ha causat diversos incendis en un centre educatiu

La Policia Nacional de Granada han detingut una dona de 41 anys i nacionalitat espanyola com a presumpta autora de diversos incendis al pati d'un centre docent de la zona nord de la ciutat i en dues papereres situades a la via pública que van resultar calcinades.





La trucada d'un testimoni sobre les 00,30 hores va propiciar l'actuació policial, que, juntament amb la presència d'una dotació de bombers, van extingir els focs i van evitar que ocasionaren grans danys materials.





Encenedors interceptats per la policia @ep





Els agents van localitzar el testimoni, que va assenyalar com la presumpta autora d'el foc a una persona que es trobava a certa distància i que s'allunyava del lloc. Ella va manifestar de manera espontània als agents que havia calat foc a centre per cremar i que havia incendiat les papereres per desinfectar-les.





Els policies van comprovar que, al costat de la façana de centre d'estudis, es trobava un tronc de fusta cremant, així com van trobar dues papereres incendiades al mateix carrer. Mentre sol·licitaven la presència d'una dotació de bombers, els agents van sufocar l'incendi d'una de les papereres i finalment els especialistes van extingir la resta d'incendis actius.





La dona va ser detinguda i entre els efectes que portava li intervenir tres encenedors que guardava a la seva bossa. Únicament van resultar danyades les dues papereres i altres focus en el tronc de l'arbre i al pati de centre no van anar a més gràcies a la intervenció dels agents avisats pel testimoni ia la crida d'aquests als bombers.