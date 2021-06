Blanco acusa Junqueras de fer xantatge al defensar els indults

@EP





El portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha titllat de xantatge les declaracions d'aquest dilluns del líder d'ERC , Oriol Junqueras, en què defensava els indults als presos de l'1-O i deia que la via unilateral no és desitjable, i li ha retret el seu "to perdonavides".





En roda de premsa al Parlament aquest dilluns, ha retret a Junqueras la seva "idea que si es concedeixen indults potser entren a dialogar, i si no tiren per la via del mig", i lamenta que l'independentisme hagi actuat sempre així, en les seves paraules.





Per a Blanco, el Govern central ha fet moltes concessions a l'independentisme al llarg de les dècades, cosa que segons la seva opinió ha generat desigualtat entre els ciutadans, i considera que l'ha fet "per pur interès partidista dels diferents governs".





Ha advertit al president del Govern, Pedro Sánchez, que "el nacionalisme és insaciable i sempre voldrà més", i veu surrealista que tant ell com el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, considerin que els indults resoldran la situació.





Ha sostingut que el Govern central no pot dialogar amb el Govern "acceptant les premisses del nacionalisme" a la taula de diàleg, i creu que concedir els indults seria assumir-les, per la qual cosa demana a Sánchez no fer-ho i defensar la justícia i la democràcia.





Sobre la concentració que ha organitzat Cs per a aquest divendres a les 19 hores davant la delegació de Govern a Barcelona en contra dels indults, a l'ésser preguntat per si altres partits assistiran, ha dit que encara no tenen resposta expressa i que aquest dilluns el líder de Cs, Carlos Carrizosa, tenia "algunes preguntes pendents".





EURODIPUTAT



En la roda de premsa també ha participat l'eurodiputat de Cs Adrián Vázquez, que ha dit textualment que els indults de l'1-O són autoindultos de Govern de Sánchez, i ha manifestat la seva voluntat que no siguin arbitraris "amb l'únic objectiu de perpetuar- en el poder ".





Preguntat per la decisió de Tribunal General de la Unió Europea de paralitzar temporalment la suspensió de la immunitat europarlamentària de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i dels seus exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, ha afirmat que és "una cautelar d'una cautelar" i confia en què s'arribarà a una sentència justa.





Finalment, sobre els fons Next Generation, ha retret a Sánchez que l'objectiu d'aquesta aportació és reactivar l'economia després de la pandèmia de l'Covid-19 i canviar el sistema productiu, i no "una ganga per Plus Ultra i altres companyies properes" al Govern.