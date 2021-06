Alerten d'una nova campanya de 'phishing' que suplanta Rolex per recollir dades dels usuaris

FACUA-Consumidors en Acció alerta d'una campanya tipus phishing que suplanta Rolex per fer-se amb dades personals dels usuaris.





L'afectat rep un missatge de WhatsApp, que ha circulat entre multitud d'usuaris espanyols, en el qual s'anuncia un suposat sorteig de rellotges de Rolex amb motiu de la celebració del seu centenari. L'enllaç, en el qual es pot llegir "Celebració del centenari de Rolex. Regals gratis per a tots! Tens l'oportunitat d'aconseguir un rellotge Rolex", dirigeix a una pàgina de destinació que simula ser la pàgina oficial de Rolex.





L'estafa consisteix a realitzar un qüestionari a l'usuari, que sempre guanyarà el fals sorteig. El web, després d'anunciar a l'afectat que l'ha guanyat, li demana unes dades per rebre el presumpte regal. És aquí quan, després d'accedir a l'enllaç, s'instal·la un malware en el dispositiu que obté tot tipus d'informació privada de l'equip de l'usuari.









Es tracta de cas de phishing, la finalitat és fer-se amb la major quantitat d'informació possible dels usuaris, i amb una notable versemblança, ja que la web compleix amb els certificats de seguretat i la majoria d'antivirus del mercat no catalagon a la web com maliciosa. A la pàgina, fins i tot apareixen comentaris de suposats usuaris guanyadors del sorteig i que han rebut el regal.





Per evitar ser víctima d'aquest tipus de fraus, FACUA recomana no introduir en cap cas dades personals o bancàries en pàgines web que no inspirin confiança.