Vox menysprea la postura del "colpista" Junqueras descartant la unilateralitat

@EP





El portaveu polític de Vox, Jorge Buxadé, ha menyspreat aquest dilluns la postura manifestada pel líder d'ERC, Oriol Junqueras, descartant la via unilateral per la independència de Catalunya i ha subratllat que es tracta d'un "colpista" que "va donar un cop d'estat "i per tant ha de complir íntegrament la seva pena i ser inhabilitat" per sempre "de l'activitat política".





En roda de premsa, Buxadé ha lamentat haver de valorar la postura del líder d'ERC com si aquest fos "un guru de la política". "És un colpista, sabia el que feia, va donar un cop d'estat contra la Constitució i l'ordenament jurídic que ens va ficar als catalans en una espiral de violència i que ha provocat una guerra civil encoberta entre catalans", ha subratllat.





Per això, sense analitzar el contingut de la carta de Junqueras, ha insistit que el seu únic futur ha de ser el compliment íntegre de la pena de presó a què va ser condemnat i la seva inhabilitació política "per sempre".





Buxadé ha deixat clar que Vox s'oposa al "pactisme" amb separatistes. I per això es manifestaran també aquest diumenge a la plaça de Colón de Madrid en la concentració convocada per 'Unió 78'.





"Ens oposem a aquesta forma d'entendre la política --ha reiterado--. No al pactisme ni amb Junqueras ni amb cap altre separatista". De fet, ha assegurat que només espera la "dissolució" dels partits independentistes, ja sigui "voluntàriament" o mitjançant la seva il·legalització com va defensar Vox al Congrés i assegura que faran si arriben a Govern.





Aquesta serà la seva postura en la protesta d'aquest diumenge, a la qual acudirà tota la direcció de el partit, encapçalats per Santiago Abascal. Ho faran acompanyats per la bandera d'Espanya i sense cap símbol de Vox.





Buxadé ha insistit que no només mostraran la seva oposició als indults als presos del 'Procés', sinó també recordaran "tot el que ha portat fins aquí", com la "inacció" de Mariano Rajoy des del Palau de la Moncloa o els pactes amb separatistes del PSOE.





"Per això el 13 de juny estarem amb la nostra bandera nacional defensant i proclamant la sobirania d'Espanya, la unitat dels espanyols davant els indults i qualsevol pretensió de pactisme i d'arribar a acords amb qui vol atemptar contra la unitat de la nació", ha emfatitzat.





Pel que fa al PP, Buxadé ha reiterat que a Vox no li preocupen les fotografies, que s'ha mostrat segur que es faran amb molts dels ciutadans que acudeixin a la convocatòria. "Estarem com qualsevol altre espanyol al carrer, amb banderes nacionals i ens és igual la foto", ha insistit.