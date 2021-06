La població indígena de l'Amazònia peruana té alts nivells de plom en sang

Un estudi liderat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha trobat alts nivells de plom en la sang de població indígena de l'Amazònia peruana que viu a prop d'àrees d'extracció de petroli.





Indígenes de l'Amazones @ep





En un comunicat aquest dilluns, la investigadora Cristina O'Callaghan-Gros ha explicat que "la principal hipòtesi és que el metall pot arribar-los a través de la dieta en les zones on hi ha més contaminació ambiental, ja que la població caça i pesca per alimentar-se i estudis previs han demostrat la presència de plom en els animals d'aquesta zona ".





En canvi, en els llocs amb menys contaminació ambiental, la via més probable és per "exposició ocupacional", com, per exemple, estar en contacte directe amb el petroli al participar en tasques de neteja després d'abocaments de cru, ha afegit.





El major nivell de metall en sang es va trobar entre els habitants de la conca del riu Corrents, on es concentra la majoria de les activitats d'extracció de petroli de la zona i es va detectar una correlació amb els que residien a menys d'una hora a peu de una instal·lació petroliera.





Els valors observats en aquesta investigació són el doble d'alts que els valors trobats a nens a Europa entre 1999 i 2007, període en el qual encara es feia servir gasolina amb plom a Europa (fins a 2005 en alguns països).





O'Callaghan-Gros ha alertat sobre les afectacions sanitàries: "Uns nivells de plom com els que trobem a Perú tenen efectes sobre la salut. De fet, qualsevol quantitat d'aquest metall en sang implica conseqüències per a la salut. Els efectes més coneguts són els problemes neurològics i de neurodesenvolupament en nens ", ha advertit.