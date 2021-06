La primavera de 2021 és la més freda a Europa des de 2013

Les temperatures mitjanes de la primavera d'aquest 2021 a Europa es van situar 0,45 ° C per sota de la mitjana del període 1991-2020 per a aquesta estació, el que constitueix la primavera més freda al Vell Continent des de 2013. Només en aquest mes de maig, Europa va tenir unes temperatures que es van situar 0,46 ° C per sota de la mitjana del període 1991-2020.





Aquest és un dels principals resultats de l'últim butlletí del clima publicat pel Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S), implementat a través del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Termini Mitjà en representació de la Unió Europea.





Segons l'informe, les anomalies de la temperatura a escala mundial a la primavera (que abasta de març a maig) mostren, en línies generals, el mateix patró que l'indicat anteriorment per al mes de maig. Així, per exemple, les temperatures en àmplies regions d'Europa es van situar per sota de la mitjana.





Pel que fa a la temperatura de l'aire en superfície al mes de maig d'aquest 2021, el document revela que la temperatura mitjana a escala mundial va ser 0,26ºC superior a la mitjana del període 1991-2020 per a aquest mes.





Les temperatures es van situar considerablement per sobre de la mitjana a Groenlàndia occidental, al nord d'Àfrica, a l'Orient Mitjà i a les regions septentrional i occidental de Rússia.





Per contra, es van registrar temperatures inferiors a la mitjana en el sud i el centre dels Estats Units, en regions de nord del Canadà, al centre-sud d'Àfrica, en la major part de l'Índia, a l'est de Rússia i a l'Antàrtida oriental, així com a Europa en el seu conjunt, la temperatura al maig es va situar 0,46 ° C per sota de la mitjana del període 1991-2020.