La Generalitat redueix els recursos destinats a centres amb alumnes vulnerables

A finals de maig, les Associacions de Famílies de Barcelona -AMPA Escola Pere Vila, AFA Escola Baixeres, AFA Escola Alexandre Galí, AMPA Escola Mediterrània, AFA Institut Pau Claris, AFA Institut Verdaguer, AFA Institut Salvador Espriu i AMPA Institut XXV Olimpíada- van ser informades que el Departament d'educació havia decidit unilateralment rebaixar la catalogació de la seva complexitat i, fins i tot, alguns d'ells passen a ser centres estàndards. Això suposa un gran canvi en la dotació de recursos econòmics i humans, afecta greument la vida escolar i va en contra de la lluita per la igualtat d'oportunitats per a tots els nens i joves de la ciutat. Les Associacions de Famílies esmentades abans denuncien que aquesta decisió no reflecteix la realitat educativa i socioeconòmica dels centres en el context actual d'emergència social.





@EP





El Departament d'Educació cataloga alguns centres en alta, mitjana o baixa complexitat segons el percentatge de famílies socialment vulnerables que s'atenen. Aquests centres reben recursos addicionals als que reben els centres estàndard, d'acord amb la resolució anual aprovada pel Departament d'Educació, i tenen unes ràtios menors d'alumnat per aula. La catalogació es revisa cada cert temps per garantir que aquesta s'adapta als canvis demogràfics i de composició dels diferents centres educatius.





Però la decisió actual de el Departament d'Educació de baixar la complexitat d'alguns d'ells, es basa en dades del 2018/2019, és a dir, dades antigues que no tenen en compte la situació socioeconòmica de les famílies avui dia. Així, aquesta decisió desatén les recomanacions del Síndic de Greuges de el Maig 2020, plasmades en l'informe 'Els centres educatius d'elevada complexitat davant la crisi derivada de la Covid-19' on s'assenyala que: "L'efecte confinament i la situació de crisi derivada de la pandèmia del Covid-19 té un impacte especialment significatiu en els centres amb elevada complexitat i accentua les seves necessitats d'incrementar la dotació de plantilles (...) i també les necessitats d'augmentar les despeses de funcionament dels centres, per consolidar seus projectes educatius i garantir la igualtat d'oportunitats respecte a l'alumnat escolaritzat en els centres que no tenen elevada complexitat ".





Els centres signants celebren que hi hagi escoles i instituts a qui, per primera vegada, se'ls reconeix la complexitat i que, gràcies a la nova tipificació, rebran més recursos. No obstant això, denuncien que la situació de tots els centres que ja tenien un nivell de complexitat elevat, han vist empitjorar la seva situació durant la pandèmia. A tall d'exemple, l'alumnat amb necessitats educatives especials dels centres signants, a qui el Departament ha decidit reduir la complexitat, oscil·la entre el 40 i el 60%. La retallada significarà en cada centre afectat, la pèrdua no només de recursos econòmics, sinó també d'un nombre significatiu de professorat i personal de suport.





Això comporta conseqüències com:





• La fi d'atencions individualitzades per a l'alumnat amb necessitats educatives especials

• L'augment de el nombre d'alumnes per aula

• La fi de suport lingüístic a alumnat nouvingut

• La desaparició de co-tutories, necessària per a atendre la diversitat i inclusió a l'aula

• La impossibilitat de tenir aules desdoblades

• La reducció d'excursions i colònies.





Per tant, aquesta retallada impossibilita garantir la mateixa atenció a l'alumnat amb més necessitats i per tant, la decisió de el Departament d'Educació posa en greu perill la lluita de les famílies i els centres educatius contra la segregació i per a la igualtat d'oportunitats en la nostra ciutat. Davant d'aquest context, les Associacions de Famílies aquí signants demanen posposar la decisió de la baixada de complexitat dels centres mentre no hi hagi garanties de disposar de dades actualitzades tenint en compte l'impacte de la crisi del Covid-19 en la situació socioeconòmica de les famílies .