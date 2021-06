Òscar Grau i Román Gómez Ponti declaren que van seguir ordres de Bartomeu en el Barçagate

Eren "encàrrecs directes" que no van qüestionar i l'informe de PwC va costar 600.000 euros/ @EP





L'anterior director general (CEO) del FC Barcelona Òscar Grau i l'excap dels serveis jurídics del club Román Gómez Ponti han declarat davant la jutgessa que investiga el Barçagate que les contractacions a i3Ventures van ser "encàrrecs directes" del llavors president Josep Maria Bartomeu i que ells no el van qüestionar.





Grau i Gómez Ponti han comparegut aquest dilluns com a investigats en la causa, i fonts presents a la sala han explicat que tots dos han afirmat que Bartomeu va decidir ell sol contractar el servei de monitoratge de xarxes socials i després el va ordenar.





Les mateixes fonts han assegurat que Grau ha dit a la jutgessa que "si és una ordre de presidència, no es discuteix", i que tots dos han negat que sabessin que les contractacions servien per difamar persones crítiques amb Bartomeu.





El jutjat d'instrucció 13 de Barcelona investiga contractes presumptament fraccionats a i3Ventures per esquivar els mecanismes de control intern del club i amb la idea d'impulsar una campanya de desprestigi a les xarxes socials a jugadors i exdirectius del club, i segons la investigació policial el club va pagar 2,3 milions d'euros a l'empresa durant tres temporades.





El FC Barcelona va encarregar una auditoria a Price Waterhouse Coopers (PwC) sobre el cas, que va concloure que no hi va haver corrupció ni sobrepreus en la contractació, i Gómez Ponti ha revelat que el club va pagar 600.000 euros per l'informe, segons fonts presents a la sala.





L'advocat del club, Carles Monguilod, ha explicat en declaracions als mitjans que Grau i Gómez Ponti han dit a la jutgessa que Bartomeu va ordenar les contractacions, però "no han assenyalat ningú com el responsable de cap actitud delictiva".





Monguilod ha destacat que Bartomeu va donar les ordres però que l'ex-CEO i l'excap dels serveis jurídics "no tenien competències ni tenien per què qüestionar-lo", i ha instat a ser prudents i esperar que continuï la investigació per valorar els presumptes fraccionaments en els contractes.