Es filtra un vídeo que demostraria les "suposades" irregularitats a les oposicions de la Guàrdia Urbana de Barcelona

@EP





El Sindicat d'Agents de Policia Local (SAPOL) s'ha mostrat dur enfront de les últimes informacions que apunten presumptes irregularitats en una de les nou proves de les oposicions de la Guàrdia Urbana que es van realitzar el dissabte passat.





En un comunicat, SAPOL ha demanat que s'anul·lin les proves realitzades i que es convoqui a tots els aspirants a una nova convocatòria davant "l'evidència d'una manipulació en el procés de selecció". Igualment, exigeixen a l'administració que sancionin i cessin als encarregats de la contractació de personal de la Guàrdia Urbana per la seva "demostrada incapacitat" i per "mala praxi", en cas que es demostri que tenen a veure amb les filtracions.





En declaracions a Catalunyapress, Jordi Rodríguez, portaveu de SAPOL, ha afirmat que el test psicotècnic i de coneixement que es va fer als aspirants "constava exclusivament de les mateixes preguntes" que les que havia preparat el centre de formació Método A per als seus alumnes. D'aquesta manera, Rodríguez denuncia que hi podria haver una relació entre aquest centre i la suposada filtració.





Així mateix, el portaveu del sindicat policial indica que la filtració només podria venir per dues parts. Per una banda assenyala el Departament de Selecció de l'Ajuntament, que és qui s'encarrega de la custòdia de les proves, i d'altra banda el tribunal qualificador -format entre altres per professionals que treballen a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya-, que també té constància de les preguntes.





LA LLUITA COMPETITIVA DELS CENTRES DE FORMACIÓ I UN VÍDEO CONTROVERTIT





Un altre tema que cal tenir en compte és la lluita interna que tenen els centres de formació que s'encarreguen de preparar als aspirants per a les oposicions. Tal com apunta Rodríguez, "hi ha molts interessos per tal d'atraure nous alumnes", de forma que el portaveu deixa a l'aire la possibilitat que Método A hagi utilitzat algú per tal d'accedir a les preguntes del test psicotècnic i de coneixement per garantir "el 100%" dels seus alumnes aprovats.





Així doncs, es resumeix en un interès exclusivament lucratiu que les escoles de formació aprofitarien, a més a més, per fer una "molt bona publicitat" de la seva metodologia d'ensenyament i de la mateixa empresa, explica Rodríguez.





Enmig de tot Catalunyapress ha tingut accés a un controvertit vídeo que s'hauria filtrat i que demostraria les "suposades" irregularitats denunciades públicament i que han fet fins ara que s'aturi el procés de selecció fins que tot s'aclareixi. Al vídeo es veuria un dossier que "presumptament" seria el que els alumnes d'algun centre haurien estudiat i que seria "exactament igual" que les preguntes formulades el passat dissabte a les oposicions.





Vídeo on es veuen les preguntes suposadament filtrades/ Catalunyapress











LA GUÀRDIA URBANA RETICENT AMB COLAU





Pel que fa a la relació que té la Guàrdia Urbana amb l'alcaldessa de Barcelona, el portaveu de SAPOL ha assegurat que noten un "distanciament" i que, per Colau, la policia "és un mal que ha de suportar". Tot i això, Rodríguez es mostra esperançat amb la gestió d'Albert Batlle, que és qui s'encarrega de l'àrea de prevenció i seguretat al consistori, ja que és una persona que té experiència en el món policial - del 2014 al 2017 va ser director general de la Policia- i és qui "els sap entendre".





Un exemple molt clar d'aquesta dissonància de govern, és la reclamació que SEPOL fa temps que demana: la instauració al cos de les pistoles Taser. L'acció d'un agent de la Guàrdia Urbana que va acabar amb la vida d'un indigent el passat mes de novembre "s'hagués pogut evitar" si s'hagués disposat d'aquesta arma, assegura Rodríguez. Ara bé, encara que Batlle ho ha intentat, explica el portaveu, "sempre ha topat amb el no de Colau".