Un jutge desautoritza una segona autòpsia d'una jove que va morir dessagnada en un quiròfan

Núria, administrativa de 35 anys, soltera i sense fills va morir el divendres 28 de maig al quiròfan de l'Hospital públic de l'Henares de Coslada a una cirurgia menor de ronyó i l'hospital va trigar una setmana a fer-li l'autòpsia clínica i va concloure que es va dessagnar, el jutge ha desautoritzat una segona autòpsia d'un forense i la família ha presentat tres denúncies contra l'Hospital i 10 dies després de la seva mort els seus parents encara no l'han pogut enterrar.







Núria López estava sana encara que tenia diabetis. Tenia malformació congènita i un dels ronyons li funcionava al 35%. La cirurgia consistia a separar l'artèria ilíaca de ronyó i implantar en aquest un catèter uretral denominat, doble J, per facilitar el flux de l'orina i donar-li una millor qualitat de vida. Va entrar al quiròfan a les set del matí i abans del migdia els metges van començar a córrer a la recerca de bosses de sang, segons els seus parents. En primer lloc van dir als seus germanes i als seus pares que havia patit un infart. Una hora després va morir a la sala d'operacions i l'hi van comunicar a la pròpia família.





Aquest dia ningú els va donar una explicació de la causa de la mort i l'hospital va demanar permís a la família per fer una autòpsia clínica per determinar-les. La seva germana va acceptar. No pensaven el que anava a succeir. La primera sorpresa va ser quan els van comunicar que fins dilluns no li farien l'examen al cadàver.





El dimarts de la setmana passada van posar una demanda escrita a mà al jutjat de guàrdia número 4 de Coslada exigint una prova forense per aclarir el que ha passat en la mort de Núria.

Una cosa anava malament i a més els van lliurar una acta defunció on deia que va morir el 31 de maig, en comptes del 28. La família va saber per amics que els metges que la van operar podien haver comès un greu error i que algun d'ells estava de baixa psicològica. Els seus parents clamaven justícia i van començar a empaperar de cartells carrers de Coslada per delatar el cas. Fins i tot van demanar ajuda a l'alcalde de Sant Ferran perquè intentés intervenir en el cas i que sol·licités al seu homòleg de Coslada que fes alguna cosa.





Divendres passat el jutjat número 4 de Coslada va arxivar la primera demanda de la família, va autoritzar la seva enterrament i es va negar que se li fes una autòpsia judicial. Aquest mateix dia l'Hospital de l'Henares va lliurar el resultat de l'autòpsia clínica indicant que la causa de la mort era una aturada cardíaca per xoc hipoglucèmic. Aquest informe preliminar indicava que havia mort dessagnada per "el trencament de la vena cava prèviament suturada", malgrat que aquesta artèria no calia tocar-la en l'operació, segons assegura la família.





Després de desestimar la jutge la denúncia l'advocat de la família, Luis Montero, va posar dos recursos de reforma i apel·lació, divendres passat, al jutjat de Coslada, demanant una segona autòpsia a l'Audiència Provincial. També ha posat una altra denúncia per una suposada negligència mèdica.





La família ha contractat un forense particular perquè els assessori en el cas i ha demanat a l'hospital el nom dels metges i infermers que van participar en l'operació. El cos de Núria segueix en el dipòsit de l'hospital d'Alcalá. Segons l'advocat, li han tret tots els òrgans encara que els mantenen en formol i l'han buidat. L'hospital diu que investiga el cas i que està a disposició de la família i de la justícia.