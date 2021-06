Sánchez, Junqueras, el comte de Godó i Sánchez Llibre: una conjunció terrenal

No sé quina és la conjunció de planetes aquest 7 de juny, però tot sembla indicar que la mateixa ha estat beneficiosa per a l'altra conjunció política, econòmica i mediàtica que s'ha produït previ a l'eclipsi anular de Sol que tindrà lloc el proper dia 10. la tempesta desencadenada per l'anunci de l'indult als polítics presos catalans que es produirà abans que arribi l'estiu - segons el calendari és el proper dia 21 del mes en curs- i que ha posat en peu de "guerra" als partits de la dreta ja més d'un socialista. Per aplacar i minimitzar les crítiques i, la manifestació que convoca PP, VOX i Ciutadans aquest cap de setmana, i calmar també els ànims de ciutadans del carrer, s'ha dissenyat una estratègia des de Moncloa amb la complicitat d'algun que un altre representants de la elit empresarial, espanyola i catalana. Aquesta última liderada pel president de Foment, i expolític de la ja desapareguda Unió Democràtica, Josep Sánchez Llibre, que coneix molt bé l'entrellat de la política espanyola, de Congrés, i de el món dels empresaris de la capital del Regne d'Espanya.





Pedro Sánchez conversant amb Pere Aragonès en l'acte de Foment de l'Treball @ep





El primer acte va ser l'anunci de l'indult per part de govern, seguit de l'estratègia en els mitjans de presència de personalitats de tots els camps -inclosos periodistes / tertulians - que defensen l'indult i raonen per què. El segueix la conversa telefònica de el president de govern Pedro Sánchez amb l'acabat d'estrenar president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb una durada de quaranta minuts segons van explicar els respectius gabinets de premsa. Un gest per ambdues parts que donava a entendre que les coses podien canviar. A continuació, l'anunci que Pedro Sánchez vindrà a Catalunya tres vegades durant aquest mes de juny. La primera, a un acte de Foment en què se li ha fet entrega d'una medalla al comte de Godó, qui en el seu discurs va afirmar que el seu diari sempre havia treballat per l'interès general- es referia al general de les seves butxaques- No és casual, és el premi als esforços de reconversió ideològica de la publicació ... i el paper jugat en els últims mesos de suport a l'indult. Sánchez Llibre ha fet alcavota en tot aquest procés. Té experiència en aquests menesters.





Perquè aquesta jornada de el 7 de juny fos rodona, una carta d'Oriol Junqueras publicada al diari Ara, admetia que la via unilateral no és viable ni desitjable i que els indults poden "alleujar el conflicte, pal·liar el dolor de la repressió i el patiment de la societat catalana ". Un gest que significa un canvi d'actitud que ajuda a la decisió de l'indult de govern de Sánchez. No es coneix, encara que es pot sospitar, el que opinen els seus companys de govern de Junts, que no estan per la feina. El que sí està clar és el canvi d'ERC, que ha decidit governar amb o sense el partit de Sánchez / Puigdemont. Aragonès ho té clar i Junqueras a part de voler sortir de presó, necessita controlar el partit ...





En aquestes converses que no es coneixen entre socialistes i republicans ¿hauran parlat de el suport extern de el PSC a ERC si els de Junts es posen ximples i comencen a tocar els nassos?

Amb el canvi d'actitud, amb aquest desig de diàleg dins de la constitució, a Pere Sánchez fins li pot sortir bé l'indult vist com té el panorama judicial el PP. A hores d'ara, com deia Gai Juli Cèsar, "la sort està tirada" i això de la conjunció de planetes, no és cosa de l'univers, sinó d'una conjunció terrenal, encara que no sigui tan poètica.