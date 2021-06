Al juliol podria acabar l'obligatorietat d'usar mascareta a l'exterior, afirma Simón

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha especulat que el mes de juliol, "o fins i tot abans", podria deixar de ser obligatòria la mascareta en exteriors, imposada per la pandèmia de COVID-19 .





"Crec que juliol, o fins i tot abans, pot ser una bona data per plantejar deixar d'usar les màscares als exteriors", ha afirmat en roda de premsa aquest dilluns, tot i que ha precisat que "hi haurà àmbits en els quals serà molt difícil deixar-les fins que no hi hagi un gran percentatge de la població vacunada ".





Fernando Simón @ep





De la mateixa manera, ha al·legat que "també cal recordar que per deixar d'utilitzar mascaretes cal modificar una llei, i això porta el seu temps". Mentrestant, l'epidemiòleg del Ministeri de Sanitat ha celebrat que el descens en la incidència és "lent però segueix mantenint-se de manera estable".





Simón ha ressaltat, en qualsevol cas, que hi ha una "variabilitat important" en aquest descens, "no ja només entre comunitats autònomes sinó també es va observant en els grups d'edat a causa de l'impacte de la vacunació en aquells grups que ja estan vacunats" .





De la mateixa manera, ha celebrat que l'ocupació en unitat de cures intensives (UCI) "va descendint, potser més que en les setmanes prèvies". "Són dades que mostren una bona evolució però amb diferències entre comunitats autònomes. Algunes estan encara per sobre del 25 per cent d'ocupació d'UCI i per sobre del 6 per cent en hospitalització general. Però hi ha una tendència estable cap al descens en les UCI ", ha reblat.





Al temps que es produeix aquest descens producte de la vacunació, el secretari general de Salut Digital, Informació i Innovació, Alfredo González, ha informat en roda de premsa que aquesta setmana arribaran a Espanya al voltant de 3 milions de dosis. "Aquesta setmana arribaran 2,5 milions de dosis de Pfizer. Avui s'ha repartit una remesa de vacunes de Moderna i estem pendents de la confirmació del següent enviament d'AstraZeneca i Janssen, que probablement arribi a les comunitats dijous".





ENTRA EN VIGOR EL CERTIFICAT DE VACUNACIÓ





González ha comparegut amb motiu de l'entrada en vigor del Certificat Verd Digital. "Des avui dia 7 de juny Espanya comença a emetre als ciutadans del nostre país que ho sol·licitin el certificat de vacunació digital de la UE. Des d'avui també hem començat a reconèixer els certificats emesos per altres països. Ens avancem amb això més de 20 dies a la data en què aquest certificat serà obligatori. Sense aquest certificat es podrà viatjar però el procés d'entrada a cada país serà més lent: es podran posar controls com quarantenes ", ha destacat.





Així mateix, González ha recordat que des d'avui també s'admet l'entrada de viatgers de fora de la Unió Europea (UE) que estiguin vacunats. Les vacunes acceptades són les autoritzades per l'Organització Mundial de la Salut i per l'Agència Europea del Medicament i han d'haver transcorregut al menys 14 dies des de la inoculació de la pauta completa, tal com ha detallat el secretari general de Salut Digital, Informació i innovació.





En aquest sentit, ha avançat que "en els pròxims dies" les comunitats autònomes aniran oferint cada vegada més funcionalitats d'aquest certificat perquè el dia 1 de juliol totes hagin completat el procés.





"No cal que tot Espanya estiguin emetent certificats perquè els ciutadans es desplacin. Un ciutadà que tingui un certificat emès per la seva comunitat autònoma pot anar a partir d'avui a qualsevol país de la UE que estigui llegint aquests certificats", ha aclarit.