Troben el cadàver d'un home que portava mort un mes i mig al seu pis de Madrid

Bombers de l'Ajuntament de Madrid van trobar divendres a la nit el cadàver d'un home que portava mort a el menys un mes i mig a casa, radicada al vallecà barri de Numància, han informat fonts veïnals.





bombers @ep





Precisament van ser els residents de el mateix edifici, situat al número 32 del carrer Serra Madrona, els qui van avisar els serveis d'emergències, ja que al Josep, que vivia al 3ºC, feia molt temps que no el veien per les escales o en al barri, no recollia les cartes de la bústia ni es presentava a les reunions de la comunitat. A més, cada vegada notaven una olor més nauseabunda provinent de casa, agreujat per la calor.





Fins al lloc van acudir agents de Policia i Bombers de l'Ajuntament, que van entrar a l'habitatge per la finestra a través d'una escala. En una habitació van trobar el cadàver de José en avançat estat de descomposició. La principal hipòtesi és que patia algun tipus de malaltia i que va morir a casa per mort natural.





A la Comunitat de Madrid més de 270.000 persones majors de 65 anys viuen soles a casa seva. D'elles, un percentatge ho fa sense assistència domiciliària i sense contacte amb amics o familiars. Aquest va ser el cas de Josep, un home que segons els seus conveïns era molt poc sociable. Per això, cada vegada es donen més casos de gent gran que moren sols en els seus domicilis i passen les setmanes fins que es descobreix el seu cadàver.