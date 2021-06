El robot troba una ampolla d'oxigen i un llençol a la zona on es busca a les nenes desaparegudes a Tenerife

El robot marí ha trobat aquest dilluns una ampolla d'oxigen i un llençol a la zona on es busca a les nenes desaparegudes a Tenerife, segons han informat fonts de la investigació, que precisen que tots dos objectes seran sotmesos ara a anàlisis per intentar confirmar si poden aportar pistes sobre el parador de les menors.





Efectius de la policia buscant a la nena morta @ep





La investigació que lidera la Guàrdia Civil se centra ara en intentar determinar si l'ampolla d'oxigen pertany a Tomás Gimeno, que era aficionat a la pesca submarina.





La troballa, avançat per 'Nius', s'ha produït al voltant de les 14.00 hores d'aquest dilluns dins del dispositiu de recerca de les nenes que van desaparèixer al costat del seu pare el passat 27 d'abril. Entre els objectes s'ha trobat també un llençol, segons confirmen les citades fonts.





Els treballs policials se centren en rastrejar les dades de registre de l'ampolla de busseig, ja que és habitual que quedi constància de la seva adquisició i revisions periòdiques. D'aquesta manera, es podria confirmar o descartar que pertanyia al pare de les nenes Anna i Olivia, d'un i sis anys.





Al dispositiu s'ha sumat el vaixell oceanogràfic de l'Institut Espanyol d'Oceanografia 'Àngels Alvariño', equipat amb un sonar d'escombrat lateral i un robot submarí, encarregat de rastrejar el fons marí a la recerca de pistes.





El vaixell oceanogràfic està realitzant la inspecció marina a la zona on la llanxa de Tomás Gimeno va ser trobada a la deriva, a una milla nàutica del Puertito de Güímar. La seva missió és radiografiar el fons marí amb el sonar per intentar identificar algun objecte estrany i, si és possible, pujar-lo a la superfície amb el robot submarí.





En la investigació hi participen també efectius de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO), sumant cada dia a més de setanta persones de mitjans aeris i marítims, a més de terrestres.





Sobre la investigació pesa el secret de sumari i ha inclòs diversos registres a la finca de Tomàs Gimeno, situada a Igueste de Candelaria, les últimes ocasions comptant amb el suport d'una unitat canina desplaçada des de Madrid.