Jeff Bezos, l'amo d'Amazon, volarà en el primer llançament tripulat del seu coet

El magnat nord-americà Jeff Bezos viatjarà en el primer vol suborbital tripulat de la càpsula New Shepard del Blue Origin, la companyia de transport aeroespacial que va fundar en 2000.





"Des que tenia cinc anys, he somiat amb viatjar a l'espai. El 20 de juliol emprendré aquest viatge amb el meu germà. La major aventura, amb el meu millor amic", va declarar Bezos, també fundador d'Amazon, en el seu compte d'Instagram.





"Veure la Terra des de l'espai, et canvia. Canvia la teva relació amb aquest planeta, amb la humanitat. És una Terra", va dir Bezos, de 57 anys, en una publicació d'Instagram. "Vull prendre aquest vol perquè és una cosa que he volgut fer tota la meva vida. És una aventura. És una cosa molt important per a mi".





El vol introduirà a Blue Origin en el negoci del turisme espacial. New Shepard, el nom honra Alan Shepard, primer astronauta dels Estats Units, ha volat 15 missions consecutives reeixides a l'espai i de tornada per sobre de la Línia Karman: cent quilòmetres d'altitud.





La nau està composta d'un coet i una càpsula a la part superior. Tots dos són reutilitzables. El coet torna de forma controlada a terra i la càpsula, dotada de grans finestrals panoràmics, ho fa en paracaigudes. Els vols tenen una durada d'onze minuts. Els passatgers sentiran la ingravidesa durant una part del vol i podran aprofitar la curvatura de la Terra.





El centre de llançament es troba a l'oest de Texas, prop de la frontera amb Mèxic. Per al primer llançament tripulat, la companyia manté una subhasta en línia per a un seient. L'oferta més alta actual és de 2,8 milions de dòlars. La subhasta conclourà el 12 de juny, amb la quantitat guanyadora donada a al Club for the Future, la fundació educativa de Blue Origin. Unes 6.000 persones de 143 països han participat en la subhasta.