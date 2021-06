Des de Vox a la CUP: les reaccions a la carta de Junqueras

@EP

La carta del lider de ERC, Oriol Junqueras, ,que han publicat els mitjans de comunicació -on rebutja la via unilateral i admet que els indults poden "alleujar el conflicte"- ha aixecat un núvol de reaccions per part dels principals líders polítics del país.







Pedro Sánchez, que ahir va compartir un acte amb Pere Aragonès a Barcelona, ha estat un dels primers a reaccionar. El president del Govern va agrair el gest "significatiu" de Junqueras per tal de recuperar el diàleg i el "retrobament" i va animar a deixar enrere la "dialèctica estèril" per buscar un nou "nosaltres" que uneixi de nou a Catalunya i Espanya.





Pel que fa a la secció catalana dels socialistes, la viceprimera secretària Eva Granados, va veure en les paraules del líder d'ERC un "canvi d'opinió". Granados va reconèixer que el posicionament de Junqueras és "una bona notícia" perquè és "una esmena al programa electoral amb què es va presentar ERC el 14-F". "M'agradaria saber si el partit pensa el mateix", va afegir.





Els socis de govern es van expressar mitjançant el portaveu d'En Comú Podem, Jaume Asens, i la ministra de Drets Socials, Ione Belarra. Asens, per la seva part, va escriure a Twitter que "cal valorar el missatge d'empatia de Junqueras" i que "la resolució del conflicte de Catalunya ha de passar inevitablement per la llibertat dels presos i el diàleg". Belarra va anar en la mateixa línia en expressar que la carta del líder d'ERC és "un bon gest" i que els indults ajudarien a "desjudicialitzar" el conflicte Catalunya-Espanya.





Junts, la CUP i ERC no renuncien a la via unilateral





Des de JxCat, la seva vicepresidenta, Elsa Artadi, va replicar Junqueras i va afirmar que les entitats sobiranistes "no renuncien a la via unilateral". "L'independentisme té l'obligació d'explorar totes les vies i no descartar-ne cap", va apuntar en roda de premsa. Tot i això, la vicepresidenta de Junts va destacar que la via més fàcil és la negociada i va retreure que l'estat espanyol ha actuat de forma "unilateral". És per això que "les vies no les marquem només nosaltres, sobretot les marca el Govern espanyol", va assenyalar.





La CUP, l'altre grup que va donar suport a la investidura de Pere Aragonès, va respondre de manera clara i contundent en dir que "no pujaran a un tren que no condueix enlloc". Per tant, consideren que la via del diàleg és un "fracàs" i que "l'autodeterminació només serà possible mitjançant la unilateralitat".





La resposta que més va sorprendre del bloc independentista va ser la d'ERC. Marta Vilalta, secretària general adjunta i portaveu dels republicans, va reconèixer que no renuncien a "cap via" per resoldre el conflicte de Catalunya-Espanya. Així doncs, va donar a entendre que no tanquen cap porta encara que la millor opció és -com ha afirmat Junqueras en el seu comunicat- la "via escocesa" de diàleg per fer possible el referèndum i aconseguir l'amnistia dels presos i exiliats polítics.





PP, Vox i C's carreguen contra Sánchez





La direcció nacional del PP va considerar que el referèndum pactat que planteja el líder republicà està "fora de la Constitució i la legalitat". D'altra banda, també va aprofitar per carregar contra Sánchez en dir que el cap de l'Executiu ha d'estar "molt desesperat" per "haver de tirar" del dirigent republicà. Arrimadas, per la seva part, va acusar el president del Govern de "vendre els espanyols per un plat de llenties" en referir-se que és "mentida" que Junqueras hagi renunciat a la unilateralitat.





Vox encara va ser més contundent i el seu portaveu nacional, Jorge Buxadé, va assenyalar que la posició de Junqueras és "d'un colpista, un home que sabia el que feia" i que va atacar tot l'ordenament jurídic espanyol. Buxadé va demanar no veure a Junqueras com un líder de l'independentisme sinó com algú que "va posar als catalans en una espiral de violència" i en "una guerra civil encoberta".





PP i Vox van recordar que continua en marxa la concentració del dia 13 a Colón contra els indults, ja que aquests "segueixen en marxa" i "es produiran abans de l'estiu", va apuntar el portaveu nacional del PP i alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.