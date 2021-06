El positiu de Busquets dibuixa un futur incert a la Selecció

Aquest dilluns es coneixia la notícia del positiu en coronavirus de Sergio Busquets, el capità de la Selecció Espanyola. I això només a uns dies del primer partit dels homes de Luis Enrique a l'Eurocopa, ja que es disputa el dia 14 davant Suècia.





Així, en un primer moment es va informar que els companys de Busquets es quedarien aïllats a Las Rozas per seguir preparant el torneig i s'entrenarien cada dia de forma individual. No obstant això, aquest positiu pot dibuixar més incògnites.





@EP





Respecte a la quarantena dels jugadors, aquesta que qualsevol persona hauria de guardar durant deu dies, la UEFA diu que se cenyirà al que diguin les autoritats sanitàries. Si la complissin no podrien disputar la primera trobada de l'Eurocopa. No obstant això, sembla ser que això no és un requisit en l'esport d'elit: n'hi ha prou amb que presentin una PCR negativa abans dels partits.





Respecte a la possibilitat que Busquets hagi desencadenat un brot de Covid-19, aquesta és molt baixa. Segons la RFEF la seva càrrega vírica és molt baixa i, a més, la resta d'internacionals ja s'han realitzat dos PCR i no ha sortit cap positiu més. Malgrat això, encara que resultés finalment que altres jugadors estan contagiats, el partit podria jugar-se igual sempre que el seleccionador comptés amb 13 jugadors (inclòs un porter) disponibles.





En el cas que arribés el partit i Luis Enrique no tingués a 13 jugadors disponibles podria intercanviar jugadors. És a dir, podria treure de la convocatòria de l'Eurocopa a un jugador contagiat i cridar a un que no ho sigui. Això sí, amb la condició que aquest serà el futbolista seleccionat per a tot el torneig. Pel que fa a Busquets, Luis Enrique pot decidir si es queda amb ell o convoca a una altra persona fins 48h abans de el partit.





ELS INTERNACIONALS PODEN VACUNAR





En total, són deu els jugadors convocats que han passat ja el coronavirus. Però tot i amb això, i amb que un altre més està ja vacunat per una gestió del PSG, la Federació ha començat a contactar amb el Ministeri de Sanitat perquè la resta de jugadors rebin la seva primera dosi de la vacuna.





Això encara no és una decisió ferma, però no es descarta. Si es fes, no se sap si podrien evitar més contagis ja que la vacunació prevé de la malaltia greu però en alguns casos no evita la infecció. Així i tot, els jugadors porten concentrats des del dia 31 de maig i no tindria per què sortir nous positius.